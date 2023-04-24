儲蓄是好事但過度就不見得了！ 大俠：這「兩方針」來對抗通膨

【撰文・大俠武林】

儲蓄是件好事，但過度儲蓄就不見得，因為我們還要考慮到通膨的問題

相信有不少在存房屋頭期款的社會新鮮人，對於此點相當有感觸。因爲常常發生在還沒存到足夠時，頭期款又漲了。

所以我們可以嘗試兩種方針，來追上物價漲幅速度：

1.專注本業努力加薪

2.閒錢投資績優標的

當我們透過加薪讓自己擁有更多現金時，就要開始尋找更明智的儲蓄方式，並且將好的習慣按照紀律一再踐行。

而大俠認為最明智的儲蓄方式，就是投資，投資自己或是投資企業，透過人類社會經濟的推動力，企業的發展，能讓我們的小錢錢自動工作，終將產生出了大錢錢。

而其實儲蓄也不用硬逼自己要存多少％數。大俠建議多少％數一定要靠著感受度來去決定，比方說存10％您覺得輕鬆簡單啦，那麼接下來就嘗試存13％，如果還是覺得輕鬆那可以逐漸提升到20％、30％。

也就是按照感受度輕鬆來逐漸提升儲蓄％數

假設您固定儲蓄55％時開始覺得有點緊，那麼就先不要硬逼自己繼續往上加，因為在薪資不變的情況下，硬逼自己儲蓄％數增加，很有可能就會變成犧牲。

犧牲自己生活品質，甚至會犧牲原本投資自己的金額。

那麼這時候該硬逼自己什麼？那就是拼加薪！而基本上加薪有三種方式，其實不外乎就是實力要夠！

也就是拿實力跟老闆要加薪，老闆不給？拿實力去跳槽尋求更高薪，要是跳槽還是不夠滿足自己，那就憑實力去創業，把斜槓扶成正槓。

所以這一切都需要實力，正如同文章一開始所講的，專注本業努力加薪，第一間該投資的績優股就是自己！

要知道大錢不是純靠存出來的，都是靠正當生意永續開源出來的。

所以總結，儲蓄是一切的開始，而平衡點就按照下面大俠土炮手工圖畫的一的樣，就如此很簡單，不用任何心靈雞湯，也不用犧牲自己的生活品質，以及犧牲投資自己的金額。

也就是當儲蓄比例逐漸增加，到達儲蓄比例漸緩時，就更該Push自己用能力談加薪、談跳槽高薪、創業將斜槓搞成正槓。

如此就能讓自己更有底氣，讓自己不會覺得人生被剝奪，更有能力去面對這個現實又殘酷的社會！

而當我們擁有越來越多能力，便可以讓自己的人生，以及生活方式變得越來越好。

作者：大俠武林

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：儲蓄是件好事 但過度儲蓄就不見得