存股族長期持有股票…股災絕對不可避免！ 專家：帳損450萬我還是持續加碼

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聯合新聞網／ 孫太
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

存股9年感想

存股進入第9年，來聊聊這9年來感想，首先，孫太在書籍中開宗明義就提及：存股的存不是定存，不是只買不賣就叫做存股；存股的股不是台股所有股票，是要經過篩選的！

2015年存股不流行，而到2019年我們出版《 存股輕鬆學》之後，存股開始流行起來，當時孫太還為了存股跟非存股族「論戰」了許久！

不過，也讓越來越多人認識：

存股的三要素：本+時間+降成本

存股的本質：壯大股數+好好領息

只是，存股這幾年來，發現越來越多一開始存股的夥伴開始變成「價差」族，開始宣揚自己「投資眼光」有多精準，好像「跟著他買」進商品都一定能賺錢，這幾點孫太就不太能理解！

因我就是因為「看不準」、「摸不清」股市所以才來存股的，這些投資眼光精準，每個都有「火眼金睛」的投資人，如果投資任何一檔商品都能賺錢獲利，那為什麼還需要來存股呢？真是啟人疑竇使人納悶？

尤其是去年2022年，台股回檔修正，從萬8修正至萬2，正常來說，這對於「長期持有」的存股族來說這一定是不可避免的傷害，所以當時孫太的帳面損益也一度從+1200多萬減損至+750萬左右，也就是雖然領取了160萬的股息，可是帳損了-450萬，但我不會擔心甚至還加碼買進的原因在於...生活不是用股票，而是用鈔票，所以只要投資標的能「穩定配息」，那我也就能「穩定生活」，不是嗎？

而今年2023回升至萬5，是的，還沒回到萬8水準，但孫太的帳面損益已經突破+1200萬創新高，也就是比當初萬8還高了，原因在於低檔加碼+持續領息的緣故；但孫太無法理解的是，為什麼在回檔的狀態下還是有存股的人可以提及「獲利」？

因此孫太就在想：

1.你在高檔區全賣出了？這代表你眼光精準

2.你在低檔區全買入了？這也代表你眼光精準

畢竟這樣才能「沒有帳損」+「獲利」。

我們夫妻倆在2020年股災以前曾經出脫過150張第一金，當時的原因是第一金的倍數太高了，但2020年股災時，孫太也沒說自己是獲利的，剩餘的股數一樣參與股災，帳面損益從+360萬減少至+180萬左右...除了持續領息，也無法說自己在該年度是「獲利滿滿」的狀態！

也許，每個投資人對於存股的定義或是存股的模式不相同，所以無法理解其他夥伴是怎麼存股的吧！

我只知道---當初罵人存股不就是只買不賣？罵人賣股就是該死的人自己也賣股了！當初罵為什麼要出書？存股這麼簡單還需要出書的人自己也出書了！當初罵為什麼要有...自己卻...

投資就是這麼有趣，人生百態在股市中也能一一擺現，真是人生如股 股如人生呀。

好啦！粉絲團讓孫太抒發一下，沒有指名道姓是誰或是哪些人，也希望粉絲無須猜測孫太所說的是誰，作為孫太最棒的夥伴，大家都是優雅存股族，就讓孫太偶而抒發一下就好，無須猜測！因為你一定猜不到也猜不對！

最後，存股投資無需跟他人比較，只要每年都比去年的自己壯大、成長、更成功一些就好！投資界口是心非的人太多，孫太只知道自己存股的持股是持續的狀大→壯大→壯大！目的是為了穩定的領息→領息→領息！

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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