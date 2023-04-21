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神基（3005）除息後反常上漲 網揭主因：軍工概念股

聯合新聞網／ 綜合報導
神基（3005）今年強固型電腦相關營收可望持續成長逾一成。記者吳凱中/攝影
神基（3005）今年強固型電腦相關營收可望持續成長逾一成。記者吳凱中/攝影

神基（3005）今年強固型電腦相關營收可望持續成長逾一成，法人看好，隨近期軍工概念股交投人氣上揚，後市股價有補漲空間。有網友好奇「今年怎麼反常除息後短時間內又升了？」其他人則解答，「因為軍工規格的訂單有倍數成長，簡單來說就是軍工概念股」，也有人不以為然表示「剛好大戶倒貨給你這韭菜接一接」。

法人指出，2023年美國國防預算拉升至8,580億美元，年增11%，其中，軍事裝備採購方面，海軍及空軍2021年到2023年年複合成長率9%，以海軍造艦轉換及空軍太空部署預算增長最高。法人指出，神基為上述龐大商機受惠者之一，預期今年整體營收年增約10%，且因強固型電腦毛利率高於3C機構件，有望帶動毛利率及獲利成長。

有網友在論壇Dcard發文詢問「神基在漲什麼？」他表示，「神基之前除息後會大跌，請問今年怎麼除息後短時間內又升了？外資買好多，但是沒看到電腦相關的卦啊？」

其他網友則解釋「強固型電腦，好像是全球第二大吧，軍工規格的訂單有倍數成長，簡單來說就是軍工概念股，這樣你就懂為什麼會漲了吧」、「記得去年就有看到某財經節目介紹這檔，最後說疫情後一定起飛，建議大家買進，然後我抱在47，上個月在5字頭就賣了」、「IPC漲很久了，樺漢、艾訊、研華，這檔補漲而已」。

但也有人不以為然留言「倒貨給散戶接啊，倒完了就會跌了」、「剛好大戶倒貨給你這韭菜接一接」、「消息出來就準備倒給你們這些散戶懂嗎？」、「可以賣了」、「同樣聯華底下，豐達科、華孚、資通都漲，爆漲，漲到我已經懷疑倒完貨了沒？」

神基 疫情 法人 概念股

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