女比男更會投資？網曝「勝率高」主因：市場消息亂…隨便買都贏

投資成敗與性別有關？有研究指出「女性投資績效比男性好」，主因是「男性過於自大」。不少網友發現，身邊親友例子多吻合此研究結果，有人認為，由於女性交易頻率低，男性喜好炒短線，而「長期持有」剛好是提高勝率的主因。還有人指出，女性善於溝通了解最新情報，因此更能跟上市場變化。

有網友在論壇Dcard發文詢問「女生投資績效平均勝過男性？」他表示，「以我自己的觀察，女生好像對股票比較沒興趣，但昨天看到一篇蠻有趣的新聞，說許多研究指出女生的投資績效比男生好，最主要的原因就是『男生過度自信』，總是堅信自己的看法是對的，不容別人質疑，相信自己就是股神，另外也有其他幾個原因，像是女生交易頻率低、風險意識較高等等」。

其他網友則留言「女性交易頻率低，而長期持有正是提高勝率的主要因素」、「我爸之前瘋狂炒短線，結果賺得沒有我媽一年配息多」、「專業經理人的績效幾乎都輸大盤，可以看出交易頻率越高，賠錢的概率越高」、「買著不動就贏9成了」。

還有網友留言「我爸讀財金的看財報自己研究半天，不如我媽菜市場消息買一買。我認為跟溝通有關，股市資訊變動很大也有很多消息，女生比較善於溝通，讓消息流通交換獲取新資訊，男生專心研究完一項指標、提出策略行動，市場情況早就不知道變動到哪裡去了」。