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台股若大跌…手上有400萬該買股還房？ 專家：想一下是為了甚麼賺錢

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
圖為台股示意圖。中央社
圖為台股示意圖。中央社

有網友問到，如果台股大盤一年內有機會跌回8000點，用400萬買0050的報酬，會不會比買房子好？考量到房子有5倍槓桿的獲利能力，在5年內的漲幅，哪個會比較多？

這真的是一個滿難的問題，畢竟我不是算命師，也不會看星星算紫微斗數，家裡也沒有養白文鳥，對於一年內台股大盤能不能跌破實在是猜不到，更別說要看5年後的股市跟房市發展。

老實說，我不知道如何比較，假設真有機會在台股跌回8000點的時候，用400萬單筆一次買進0050，然後在5年內上漲一倍，變成800萬，獲利400萬。同時，房價在微幅下跌後，用400萬當頭期款買進市價2000萬的房子，然後也在5年內漲了20%，市價來到2400萬，帳面上也獲利400萬

兩個情況聽起來都有可能發生，同樣都是獲利400萬，到底哪一個好？就算運氣好，不管你選擇投資的是股市還是房市，你所選的投資獲利就比另一個多，這樣是不是就比較好呢？

我想告訴這位網友，選擇重點並不是你能不能選到未來5年內漲比較多的資產，而是5年後，你這筆資產要用來做甚麼？

想一下，5年後你在股市賺到400萬了，手中有價值800萬的股票，然後你要做甚麼？賣掉換成現金，還是繼續留在股市裡？換成現金後，你要改做甚麼投資，才不會讓手中的現金貶值？繼續留在股市裡，會不會就開始下跌，獲利只剩200萬

換作是房價漲了400萬，你要把房子賣掉，將這帳上獲利變成現金嗎？如果是自住的房子，你賣掉後要如何解決居住問題？現在看房價漲得比較多，如果繼續住個5年，會不會股市的漲幅比房價漲幅高？訂這個5年時間有甚麼目的或意義呢？

如果不設定5年時間，把時間拉長到20年以上，誰又能看準股市和房市誰會漲得多呢？

所以，我們不要一心只想著投資賺錢，建議先想一下是為了甚麼賺錢，做這個決定的目的是甚麼，規劃的方式能不能達到目的。設定一個5年10年時間有沒有意義？再想一下，真的順利賺到了這筆錢，你這筆錢要做甚麼？

◎內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 大盤 房市

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