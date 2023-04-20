黃金價格近歷史新高…該怎麼投資？ 專家：最方便就「選這種」便現也容易

黃金的價格最近接近歷史新高，今年以來漲1成、近半年漲2成，有人看好接下來進入降息環境黃金將會進一步走升，也有人因為金價處在歷史高檔，卡在阿嬤的金鍊嫁妝不能賣，只能看著行情乾瞪眼。

最多人好奇的問題在於，交易黃金的管道這麼多？哪個比較好？

這裡就簡單整理一下，目前交易黃金的主要管道區分如下：

如果有送禮還是嫁女兒、甚至提防將來有一天跑路的需求，可以往實體黃金的管道尋找選項；否則如果是單純交易黃金想賺價差，直接選黃金ETF準沒錯。

原因很簡單，黃金ETF交易起來最方便，不用額外開戶，手機裡的券商App就可以買，變現也最容易。

目前台灣本土相關商品有3檔：

期元大S&P黃金（00635U）

期元大S&P黃金正2（00708L）

期元大S&P黃金反1（00674R）

值得注意的是，黃金是一項不會生息也沒有股息的商品，所以以波段交易的角度來操作會比較好。

至於為什麼不提「黃金期貨」跟「黃金存摺」？前者槓桿20至200倍都有，有機會發生睡一覺起來就破產的窘境，實在不適合心臟小的股民；後者則是得特別開戶才能交易，而且不適合短線買賣，另外本人作為民國100年開辦黃金存摺的第一批用戶，這本存摺僅有蓋過幾次泡麵，如今早已不知去向。

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