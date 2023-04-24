他花4年買股賺20萬⋯女友吐槽：有啥好高興？網力挺曝殘酷真相

股市投資不容易，尤其是近幾年大環境不景氣，整體趨勢不樂觀。有網友分享，她的男友花了4年、投入80萬買股，到現在股票市值終於超過100萬，她不解「不太懂他高興的點在哪？」其他網友則坦言，「股市裡，9成以上的散戶都是賠錢」，甚至有人花一年把66萬的本金賠到剩下10萬。另外還有網友秀出一年賺597萬的明細。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「前幾天我男友很高興地告訴我，他的股票市值終於過了100萬，不過這花了他大約4年的時間，看了一下他的投入其實也有快80萬，4年來看感覺也不是很多，不太懂他高興的點在哪，還是其實這樣已經很厲害了？」

其他網友則留言「大概花了一年賺的薪水把我的股票市值從120萬變成100萬了」、「建議你開一個模擬帳戶操作看看，就知道多不容易了」、「IRR有做到9%，而且2022還是空頭趨勢，覺得他差你自己做看看？」、「沒賠都算厲害」、「我大概花一年66萬到10萬」、「股市裡，大部分的散戶（90%以上）都是賠錢的，能賺錢已經不容易了」。

有網友分析，「如果是每年投入20萬，第四年有100萬，年化報酬率有15%了，第五年有100萬的話，年化報酬也有9%了，大概贏過99%的人了」。

還有不少「股神」分享自己的戰績，「2020疫情崩盤後開始玩，起始點就超過一百萬了，大概一年多破千萬，有信貸300萬，賺了500萬吧」、「投資9個多月，去年7月到今年4月，損益1178萬、報酬率74.46%」、「不到一年賺597萬，運氣好」。