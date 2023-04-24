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新手買股超後悔！他投資磐儀（3594）等2年才賣卻「少賺一倍」

聯合新聞網／ 綜合報導
股市投資不易。（本報系資料庫） 許瑋珂
股市投資不易。（本報系資料庫） 許瑋珂

股票投資報酬率高，但風險也相對較大，若不幸遇到下跌的情況，可能就會虧損大筆資金。有網友分享，剛踏入股市的前幾個月，不但沒賺反虧，讓他很後悔，直到後來才體會到投資股票「耐心」是最重要的關鍵。其他人則分享投資磐儀（3594）「少賺一倍」的經驗，直呼「後悔到罵三字經」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，我自己當初剛踏進投資股票這個不歸路的前幾個月真的超後悔，因為一直被身邊朋友洗腦說股票有多好賺什麼的，也確實有看到身邊朋友透過股票賺了很多額外收入。結果輪到自己進場的時候，不但賺不到，一開始還超虧，害我真的超後悔把自己的積蓄投資進來，每天看盤看得自己有夠焦慮」。

該網友表示，「後來經歷了一陣低潮後才慢慢開始有賺到一些錢，這才意識到投資股票對『耐心』的追求的重要性，現在想想還是覺得自己當初有點太容易被數字影響了，回到本文重點，大家進場後有曾經後悔過嗎？」

其他人則留言「後悔太晚進場算嗎？前幾天才注意到軍工股，想起來之前券商的報告說著軍工多好多好，我沒當一回事，現在看他們爽翻天」、「有，最近的例子是磐儀，整整兩年都在20多塊盤，漲一下隔天又打回原點，然後放兩年，最後是打平賣出，然後現在噴到50」。

還有網友留言「凌群63，我後悔買了30張，然後後悔了好幾天、幾週，現在後悔沒買更多」、「之前海運那波曾經靠當沖跟波段賺了一筆，跌下來後就硬凹硬等，想要靠當沖賺回來卻變成倒賠，買其他的也一味追高買，還不停損，全部資金都卡在裡面套牢」。

台股 Dcard

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