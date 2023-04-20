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騙人上車其實要大跌了？他分析台股走勢被酸「賭徒想法」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT發文詢問「台股是不是要大跌了？」本報資料照
網友在PTT發文詢問「台股是不是要大跌了？」本報資料照

周二美股收近平盤以小跌作收，19日台股以上漲5.21點開在15,874.65點，早盤小漲20餘點。有網友表示，「美國已經震盪好幾天，台股大盤漲不上去，現在是不是要騙人上車，其實是要大跌的前兆？」其他人則吐槽「國安都退場了，還在幻想大跌，疑神疑鬼也是自找的，根本賭徒想法」。

一名網友在PTT發文詢問「是不是要大跌了？」他表示，「美國已經震盪好幾天，台股大盤漲不上去，量能沒有增加，看起來沒有人有追高意願，一大堆線型揪成一團，而且台股已經上來一段時間了，月量能本月很縮，周看起來也不好看，最重要的是一堆分析師上周說本週上萬六，新聞都是樂觀的狀況，請問現在是不是要騙人上車，其實是要大跌的前兆？」

其他網友則留言「賭徒想法是在猜會不會大跌，理性的人的想法是同時考慮如果跌了要怎麼辦，漲了又要怎麼辦」、「一堆分析師都看好年底萬八了」、「昨天王母娘娘也託夢給我說會大跌，真心不騙」、「是，建議你all in身家空下去」、「空軍的好日子來了」、「台股從來不曾連續兩年下跌」。

還有網友留言「都在等台積法會啊」、「台積電法說一出來台股就噴射了，不要不信，過去每次台積電法說都開完台股大漲」、「GG吹一下就硬了，這麼完全不用擔心」，不過也有人力挺「忠言逆耳，可憐的原po幫補血」、「先知永遠被噓爆」。

台股 台積電 PTT 美股

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