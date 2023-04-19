買0056和兆豐金（2886）四年滾出8％年報酬 專家：只用這「2準則」

【撰文・懸緝】

大熱天不願戴安全帽的兒子 一個原理讓他戴好戴滿

近期4歲兒子開始有了自我意識，加上這陣子天氣開始變熱，以上這2項原因，導致他開始學會拒絕戴安全帽這件事。只要遇到緊急時刻，比如急著要去哪？就會讓我怒火中燒。但正向教養又提醒我要溫柔而堅定地溝通，總是在接他下課期間，包準上演父子間「溫柔而堅定」的溝通戲碼。

有天，同樣劇情又再度上演時，突然有個念頭在我腦中一閃而過。與其執意說服他戴上安全帽，不妨告訴他大腦的構造及原理。

於是我跟他說，大腦就像豆腐，是很脆弱的，雖然我們的頭骨將他包覆住，但是頭部只要遇到撞擊，就像被球打到一樣，豆腐有可能會碎掉，一旦碎掉後你就無法思考，連你喜歡跳的舞蹈可能都會忘記。但還好有安全帽的保護，只要戴上就可以安全地保護我們的豆腐。

才說完這個原理後，他就乖乖戴上安全帽，不需再花太多時間溝通。下次再遇到不想戴的情形時，只要我提醒他，大腦像什麼？他就會快速戴上安全帽。

投資追求速成 肥水流入外人田

「你要如何衡量你的人生」這本書作者克里斯汀生，他提到曾受邀至Intel企業演講時，當時公司出了點問題，總裁直接請他點出公司的問題，並提出如何解決。但他拒絕了，他直說，他並不懂公司營運，只能用理論及經手過的案例來檢視公司存在的問題。一旦了解原理，就有辦法讓公司高層了解公司面臨的問題。果然在他演講完後，公司CEO就知道下一步該怎麼做了。

從小孩身上及克里斯汀生的例子，我們可以了解到，凡事解決問題，追根究底才是根本之道。

但在投資上，大家都想知道如何在股市獲利，但卻很少人願意學習投資的基本原則和策略。總會有伸手牌類型投資者出現，他們最常問「XX股能買嗎？」、「現在上車還來得及嗎？」，身為親友的你，一旦給出買或不買的答案，對方賺錢沒你的事，一旦賠錢包準你出事。

人們都太想財富自由了，矛盾的是，卻不願多花時間研究，更別說閱讀了。有些投資者甚至只是聽投顧老師的建議，就將資金ALL IN到自己以為很了解的標的；還有人花大筆錢訂閱課程，只為得到會飆的明牌，使得投顧老師賣課程賺的錢，遠比實際投資賺得錢還多。

投資2準則 要賠錢也難

即然凡事都要從頭開始，那從何下手？平時工作已經累得跟狗一樣了，怎麼可能又花那麼多時間學習？而讀者願意花時間讀到這，恭喜你，其實你已經在學習了。

投資前，懸緝花了很長時間閱讀，為的就是想了解投資原理，以及自己適合的方法，讓自己可以走得更長更久，最後淬煉出二個投資核心準則。

1.長期投資的複利效果：

這個公式是我反覆建立的信念，我對這個信念深信不疑，它不只可運用在投資外，更包含習慣及技能學習上。之前曾經寫過一篇文章「我用有錢人的複利思維生活，3年後得到了什麼？」，文章說明了運用複利長期可以得到什麼好處。

在投資上，利用股息再投入，就有複利的72法則效果。

假設投資100萬： 選擇殖利率5%標的，變200萬年數就是 72÷5＝14.5(年)。 選擇殖利率6%標的：變200萬年數就是72÷6＝12(年)

以此類推，持續的時間愈久，對投資者愈有利。

2.選擇殖利率5%標的：

5%的殖利率，在台股中，是很容易挑選到的，這也是很基本的報酬。從高股息ETF的成份股中，可以發現很多個股殖利率都可以滿足5%，甚至高股息ETF也都高達5%或以上。

我從持有ETF舉例0056及個股兆豐金（2886）粗算年化報酬，就可以解釋長期持有，要達到5%的報酬是可行的。

元大高股息（0056）：

從2019年12月開始買進，持有到2023年4月，總共持有31.7張，持有成本25.32元，從2020至2022年總共領了3次股息，總計5.5元股息。

以2023/4/14收盤價28.74元來計算。

總報酬：(28.74－25.32＋5.5)÷25.32×100＝35.2%

平均年報酬：35.2÷4＝8.8%

兆豐金（2886）：

從2020年3月開始買進，持有到2023年4月，總共持有7.175張，平均成本28.66，從2020至2022年總共領了3次股息，共領了4.68元股息。

以4/14收盤價33.45元來計算。

總報酬：(33.45－28.66＋4.68)÷28.66×100＝33.04%

平均年報酬：33.04÷4＝8.26%

結論

從小孩的教育到企業危機處理，說明原理是解決問題的根本。只要花點時間了解這些原理，就可以成為達成目標的依據，也是這篇文章想傳達給讀者的核心價值。

2019年以前，我買過年配息8%的高收益債基金，存過1%的定存，買過6年3.75%的儲蓄險，最終的報酬都不盡理想，何況還有已損失的機會成本未列入，只因我懶得學習，將投資外包給他人。

2019年以後，用「複利長期投資」及「投資5%標的」這2個準則，從0056及2886持有4年的報酬率就可以舉證。因此，讀者們投資前不妨花點時間學習，除了這二項準則，還有什麼投資方式更適合自己，讓資產增長的同時，未來可以走得更長、更遠。

特別備註：本文章純粹分享投資心得，不構成推薦購買標的，投資者投資前請自行判斷買賣。

作者：懸緝

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：只用投資「2準則」買進並持有，讓資金滾出8%的年報酬。