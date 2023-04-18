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軍工股飆漲…馬桶的和成（1810）也有份？ 專家曝利多原因：還以為找到明星股

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
HCG和成免治馬桶座，提供溫暖愉悅的如廁經驗。 和成／提供
HCG和成免治馬桶座，提供溫暖愉悅的如廁經驗。 和成／提供

最近台股軍工題材漲翻天，從無人機、雷達、引擎、軍艦、飛彈概念股漲完一輪後，現在資金竟然連「馬桶概念股」和成（1810）都不放過。

最近和成HCG（1810）連飆3天漲停板，股價創24年新高，新聞指出和成切入軍工題材。說實話我很難把「馬桶」跟「軍工」聯想在一起，雖然「軍工馬桶」、「防彈馬桶」、「戰地馬桶」字面上有著藏不住的霸氣，但怎麼看就是一股說不出的怪

甚至有網友為了把「馬桶」跟「軍工」兩大元素合理化連結，還把尼可拉斯凱吉1996年的作品「絕地任務」搬出來，原來主角就是躲在陶瓷浴缸旁才不受手榴彈攻擊。

後來我認真翻了翻新聞，其中有一段提到和成開發防彈陶瓷、防彈衣、防彈公事包還有盾牌；又有一段提到和成投入醫材領域，開發牙科用氧化鋯瓷牙塊；就連汽車產業也沾上邊了，和成也有碳纖輪圈用在電動車或燃油車上。

這下本來的傳產股一次拿到軍工、生技、電動車等3大熱門「Hashtag」。

正當我以為找到一檔台股明日之星時，藏在最後一段的文字讓我如夢初醒。

原來，和成大陸子公司最近配合政府徵收拆遷，處分了近14億的獲利。而這家公司過去幾年每年獲利差不多就在1-2億

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

馬桶 台股 飛彈 生技 Hashtag

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