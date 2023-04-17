如何最有效率的投資股市？ 專家：花越多時間績效未必比較好

「在股市做有效率的投資」

在股市投資有許多方法、策略、工具與門派，不管你是投資個股、ETF、基金、權證、期貨選擇權，用的是技術分析、基本面分析、或指數化投資，在不同的評估時間點，你都有可能是獲利或虧損的。

股市投資勢必要花時間學習研究，有的人每周花十幾個小時在研究股市與財經消息，觀察個股有上百檔，有的人蒐藏個股只有十餘檔，每個月只要有錢就買，一個月花在研究股市的時間可能不到3小時。

花越多時間研究的人，他的投資績效就會比較好嗎？這可未必。越關注市場變化，就越可能避免虧損的結果嗎？有可能更糟。股票市場並非是一個花越多時間觀察、蒐集資訊，就可以獲得更好的報酬率的地方。

如果你每個月花超過20個小時研究股市、線型與財報，結果長期下來，投資績效還不如另一個每個月只花不到1小時的人，會不會覺得很悶。有可能是技術還不夠純熟，也有可能只是運氣不好，但很明顯的，花這麼多時間做這件事情很沒效率。

所以，投資人在考量你的興趣、熱情、生活狀況、時間、與投資資金的權衡下，應該要選擇一個執行起來最有效率的方法，才值得你持續的投入。

想一下，你花大量時間在研究股市的時候是否犧牲掉了甚麼？與家人的相處時間、工作上力不從心、或心理壓力影響健康，你覺得花這些時間精力，與在股市投資上所獲得的，值不值得。

針對大部分想從股市累積資產，也想好好過生活，對於研究財經消息與公司營運沒有興趣的人，指數化投資是最有效率的投資方法，在你發現自己其實是股神之前，指數化投資會是最簡單的起手勢。

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