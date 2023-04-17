快訊

地牛翻身！16:49宜蘭縣規模4.5地震 宜花最大震度4級

又一家台灣鞋廠落腳印度 估創造2萬個就業機會

總統大選最新民調：侯友宜、郭台銘比拚「他」勝出 但皆不敵賴清德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何最有效率的投資股市？ 專家：花越多時間績效未必比較好

聯合新聞網／ 雨果的投資理財生活觀
台股。（聯合報系資料庫）
台股。（聯合報系資料庫）

「在股市做有效率的投資」

在股市投資有許多方法、策略、工具與門派，不管你是投資個股、ETF、基金、權證、期貨選擇權，用的是技術分析、基本面分析、或指數化投資，在不同的評估時間點，你都有可能是獲利或虧損的。

股市投資勢必要花時間學習研究，有的人每周花十幾個小時在研究股市與財經消息，觀察個股有上百檔，有的人蒐藏個股只有十餘檔，每個月只要有錢就買，一個月花在研究股市的時間可能不到3小時。

花越多時間研究的人，他的投資績效就會比較好嗎？這可未必。越關注市場變化，就越可能避免虧損的結果嗎？有可能更糟。股票市場並非是一個花越多時間觀察、蒐集資訊，就可以獲得更好的報酬率的地方。

如果你每個月花超過20個小時研究股市、線型與財報，結果長期下來，投資績效還不如另一個每個月只花不到1小時的人，會不會覺得很悶。有可能是技術還不夠純熟，也有可能只是運氣不好，但很明顯的，花這麼多時間做這件事情很沒效率

所以，投資人在考量你的興趣、熱情、生活狀況、時間、與投資資金的權衡下，應該要選擇一個執行起來最有效率的方法，才值得你持續的投入。

想一下，你花大量時間在研究股市的時候是否犧牲掉了甚麼？與家人的相處時間、工作上力不從心、或心理壓力影響健康，你覺得花這些時間精力，與在股市投資上所獲得的，值不值得。

針對大部分想從股市累積資產，也想好好過生活，對於研究財經消息與公司營運沒有興趣的人，指數化投資是最有效率的投資方法，在你發現自己其實是股神之前，指數化投資會是最簡單的起手勢

◎內容已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

報酬率 理財 投資人 ETF

延伸閱讀

遺產無繼承人時會怎處理？ 律師：過「這幾關」沒人承認才歸國庫所有

中鋼值得存股嗎…大漲需符「三條件」！ 專家：當個稱職的紀念品釘子戶

00878人多的地方照樣去？用「一條件」檢視：不該有持續配息成本會歸零想法

金控股3月獲利回穩…中信金（2891）排第二！ 專家：但這家連5個月EPS呈負數

相關新聞

如何最有效率的投資股市？ 專家：花越多時間績效未必比較好

花越多時間研究的人，他的投資績效就會比較好嗎？這可未必。越關注市場變化，就越可能避免虧損的結果嗎？有可能更糟。股票市場並非是一個花越多時間觀察、蒐集資訊，就可以獲得更好的報酬率的地方。

台股休市天數冠全球 「T+1才能更加有效率」！金融圈：技術上已可行、長線來看有1大優點

市場近期熱議台灣股票交割有沒有可能從T+2縮減為T+1，事實上，如果從「技術面」上來看，台灣證券商與銀行早已能做到T+1，甚至連T+0都不是難題。

巴菲特「賣台積電」原因被酸爆 網曝陰謀論：操作散戶利益交換

「股神」巴菲特表示，波克夏公司（Berkshire Hathaway）去年投資台積電（2330）是 出自他的手筆，波克夏去年第3季斥資40多億美元大買台積電ADR，才過一季又大砍持股86%，主因是擔心中國大陸與台灣之間的地緣政治緊張局勢。但網友質疑「買的時候沒地緣政治問題？都多久了，搞不好當初會買進台積電，是跟某些單位的利益交換」。

玩股票忙半年！他天天看盤選股「績效卻跟All in一樣」：好想哭

投資類型非常多，各類投資的操作方式也不盡相同。有網友自去年10月開始投資美股，他定期定額分批購入科技股、生活用品、金融股等不同標的，想不到績效卻跟直接 All in SPY一樣，他崩潰表示「好想哭」。還有人分享朋友自己操作虧了100萬的血淚經驗。

降息前多久美債反轉？他問最佳進場時機 網反推1做法能賺錢

大環境景氣不佳，受疫情及烏俄戰爭影響導致通貨膨脹，有投資人好奇「降息前多久美債反轉？該如何判斷何時進場美長天期公債比較好？」不少網友直言「不要想能抓到最低點」，紛紛建議分批買入，有人從去年11月分批買進至今也已有賺錢。

他許願「台積電加發股利」被噓爆！PTT曝反對原因

台積電又被稱為台灣的護國神山，是許多投資人最喜歡的投資標的之一，有網友認為「台積電根本不缺流通資產，應該加發股利，多發2元不成問題」，卻被其他人狠嗆「想太多」，還有網友直言，「收入要再投入才能維持競爭力，否則這樣下去很多錢只是無效率的放在定存，不是投資」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦