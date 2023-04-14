巴菲特「賣台積電」原因被酸爆 網曝陰謀論：操作散戶利益交換

「股神」巴菲特表示，波克夏公司（Berkshire Hathaway）去年投資台積電（2330）是 出自他的手筆，波克夏去年第3季斥資40多億美元大買台積電ADR，才過一季又大砍持股86%，主因是擔心中國大陸與台灣之間的地緣政治緊張局勢。但網友質疑「買的時候沒地緣政治問題？都多久了，搞不好當初會買進台積電，是跟某些單位的利益交換」。

巴菲特12日接受CNBC訪問時說 ，波克夏投資台積電的責任歸他。他說，去年第4季決定大幅減碼台積電ADR，是因為擔心中國大陸與台灣之間的地緣政治緊張局勢，他說這種情況不在他們的控制範圍內。

PTT網友紛紛留言，「日本也有北韓飛彈，然後還是加碼投資日本」、「老巴這個恐慌仔」、「都講那麼白了再聽不懂也沒辦法」、「老巴：我自己決定要隔季沖的」、「買的時候沒地緣政治問題？都多久了」、「沒巴菲特，台積也許還在4字頭」、「媒體場面話吧」、「恐慌短線仔」。

臉書粉專「股添樂 股市新觀點」針對此事發文表示，「尷尬的是，巴菲特賣出持股後，台積電反而大漲4成，尤其他賣出的時間點，恰恰好是台灣散戶買最兇的時候。去年第4季，台積電散戶一度增加超過13萬人。所以台灣股民不要妄自菲薄了，畢竟和巴菲特比起來，咱在地緣政治的解讀上，未必會輸給他，就是資產規模，稍微輸了一大些」。

貼文底下網友則留言「巴菲特說的只是場面話啦，搞不好當初會買進台積電，是跟某些單位的利益交換，任務完成，當然就賣掉囉」、「地緣政治風險又不是他買進才有，老人家沒說實話」。

還有網友留言「老巴太小看我們散戶了，我們可是每天都被詐騙、交通、假消息...等的風險磨練呢！」、「螞蟻雄兵每人用零股把台積電買回來」、「地緣政治都已經多久了，巴爺爺你這個說法我不能接受」。

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