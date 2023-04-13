玩股票忙半年！他天天看盤選股「績效卻跟All in一樣」：好想哭

投資類型非常多，各類投資的操作方式也不盡相同。有網友自去年10月開始投資美股，他定期定額分批購入科技股、生活用品、金融股等不同標的，想不到績效卻跟直接 All in SPY一樣，他崩潰表示「好想哭」。還有人分享朋友自己操作虧了100萬的血淚經驗。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「我從去年10月開始跨進美股，因為複委託的手續費爆高，於是都用定期定額的買，因為過去一段時間一直跌，我就分批買，選了科技股、一些生活用品、還有一些金融股，結果忙了老半天回頭算一算，績效居然和我入場那天直接All in SPY一樣，我這半年來每天睡前看盤，追一堆股票粉專、賭財報、一大堆操作，都跟假的一樣，好想哭，有沒有人跟我一樣，忙了老半天還是跑不贏大盤？」

其他網友則留言「真心覺得就存股就好了，把好公司或ETF建倉建好，你在拿閒錢自己操作真的有賺的話代表你有天分，沒賺你也不虧，我朋友自己操作虧了100多萬，聽到直接吐血，真的別想說好運賺到幾次就以為自己是少年股神了」。

還有網友留言「才半年而已，你要知道股市裡每一個人的資金與經驗都比我們還要多與豐富，再多給自己一點時間學習吧」、「可以一半操作一半all in，三年後看結果就知道了」、「不是每個人都跟你一樣好嗎？大部分人都輸大盤，嘻嘻」。