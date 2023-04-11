存股跟賺價差是兩回事？ 大俠武林「能成一塊」：叫潛在價值投資

聯合新聞網／ 方格子
台股。本報系資料庫
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【撰文・大俠武林】

存股跟賺價差，字面上好像看起來是兩回事，但其實只要投資人懂得去調和，那麼便能將兩塊變成一塊，也就是能將存股跟價差名詞，揉和成潛在價值投資。

我們要知道一檔公司營收不斷成長，市場估值不斷升高，拿到股息後持續回買，可以產生更多的複利效應（反之亦然，因為如果公司營收不斷下滑，那麼拿股息回買產生的複利效應，恐怕是負利效應！）直到該檔公司股價差不多滿足市場估值，我們再視情況去找更具「潛在價值」投資的公司。

而要如何決定投資三要訣｜買抱賣｜呢？可以參考以下文章：

全息人生 ETF 說明書｜庫存對帳單｜佈局思維｜篩選機制｜運作模式｜調節時機｜完整呈現｜2023/03/29 最新更新

在佈局的過程中領到股息回買或是拿部分股息來 Cover 生活，等到股價滿足市場估值時則獲利了結，去換其他更具「潛在價值」的個股，或是不換繼續持有領股息也是可以。

所以，存股跟賺價差明明就可以是同一回事，不要玩文字遊戲硬是把他們分成兩塊來談。

就好比存買房頭期款：

存款還沒滿足頭期款時：繼續存

存款已經滿足頭期款時：買房去

透過以上簡短案例應該就能知道，存這個字從一開始就不叫做死存不能再動用，要是存股代表死存某個股不能再更動，那麼依照同樣邏輯，存的錢不就不能拿出來換成其他價值商品了嗎？

所以啊，大俠才不斷提及，投資不要拘泥在文字遊戲中，而是要去理解其名詞背後的成因，您理解越多，就越能在投資市場中取得報酬。

要知道投資有個參數是時間

經過時間推演會造成每個時刻會有不同的狀態，比方說經濟多空、景氣循環，而公司在每個季度的對應策略方針也會有所不同，所以每一個狀態都會有不同情況。就好比 2022 年市場一窩蜂衝刺看似升息利多的金控股，結果防疫險風暴讓許多投資人甚至是法人級的投資單位受傷。

您說升息是不是有利於金控股？看財報的確如此，但問題市場對這個事件期待太高，讓股價短期攀升的速度高過於公司實體營收，所以當市場在收斂時股價便會令許多沒做好預備計畫的人措手不及。

從中我們就得要學會如何估值，才不容易被市場情緒給牽者走：

股價在市場估值以下：佈局

股價在市場估值以上：調節

股價一直飆漲就不要繼續賭下去，因為當市場行情超越認知時，那時候就不叫做投資了，那叫做賭博。

所以建議發生這種情況時，去找其他更具有潛在價值投資的企業，比較不會令投資人在過於狂歡的市場之中給吞沒。

在文章的最後大俠再次分享

成熟人玩的都是真金白銀，玩的都是真槍實彈，投資人要學習把精髓給柔和，不要浪費任何時間與他人玩文字遊戲。

多多專注於市場特性，以及利用股市的再現性，把鈔票變多才是您唯一該做的事情。

作者：大俠武林

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：成年人玩的是鈔票，沒時間玩文字遊戲

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