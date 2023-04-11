台積電3月營收創17個月新低 網喊「撿爆」：依台股尿性要漲停了

台積電（2330）10日公布2023年3月營收報告，3月合併營收約為1,454億800 萬元，月減10.9%、年減15.4%，下探近17個月低點。PTT網友崩潰直呼「涼了！」許多人表示，衰退是預期中的發展，「這禮拜撿爆啊！依台股尿性要漲停了」。

台積電稍早提出的首季財測目標以美元計價，介於167億美元到 175 億美元之間，以中間值計算，約季減14.3%；若以新台幣 30.7 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 53.5%到 55.5%；營業利益率預估介於 41.5%到 43.5%。從台積電3月合併營收跌落1,500億元，連二個月下滑，且寫下17個月來低點。

PTT網友紛紛留言「如預期衰退」、「月減年減，越爛越噴」、「去年已反應」、「財測不是都預告了」、「大衰退來囉，抓緊了」、「要抄底惹」、「之前就說過上半年比較差了」、「去年業績好的不得了，結果跌，現在衰退會如何？」、「300見囉」。

還有網友留言「依台股尿性要漲停了」、「明天漲停慶祝一下雙減」、「這禮拜撿爆啊！」、「之前法說會好像預估季減15%，現在算下來季減18.7%」、「連GG也走越爛越噴的戲碼嗎」、「3月工作天數比2月多那麼多，還能衰退這麼多，大利空」、「明天跌停不要不信」、「已經連8天黑K了，該不會是什麼大部位在調節吧」。