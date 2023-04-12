降息前多久美債反轉？他問最佳進場時機 網反推1做法能賺錢

大環境景氣不佳，受疫情及烏俄戰爭影響導致通貨膨脹，有投資人好奇「降息前多久美債反轉？該如何判斷何時進場美長天期公債比較好？」不少網友直言「不要想能抓到最低點」，紛紛建議分批買入，有人從去年11月分批買進至今也已有賺錢。

一名PTT網友發文詢問「降息前多久美債反轉？」他表示，「根據市場常參考的federal fund rate預測指標fedwatch，五、六月的會議後利率決策會達到高點5到5.25%，並往後逐步向下，不知道有沒有大神知道要如何判斷何時進場美長天期公債比較好？」

該網友表示，「假若先不考慮其他因素，只就基礎利率這個條件來看的話，不知道有沒有更好的有憑據操作方式，不只是憑感覺快要降息就入場」，他也指出，「我把基礎利率跟美債價格跑回歸分析，分長天期及短天期，都沒有得到很好的相關係數和回歸係數」。

其他網友則留言「分批進場，幹嘛猜？」、「不要想能抓到最低點，分批買入不好嗎？去年11月就開始買到現在也漲一波了」、「這種事不可能有確定答案，有確定哪時反轉大家就會提前買導致反轉時間更快。債券市場是法人的天下，他們的訊息一定比你還快，除非能預測他們的行動，不然不可能預測什麼時候反轉」、「沒辦法判定多空，那就專注本業，提升薪資，持續定投」。

還有網友留言「FED就看通膨，什麼時候降他也不知道」、「長天期真的很危險」、「有拉回就買，別猜底」、「沒有人知道答案，分期分批買即可」、「現在就連鮑爾他自己也不確定要升到多少吧」、「其實之前長天期到4.5%就該買了」、「我也猜不透，沒人知道美國通膨會不會再起」、「分批買就好了反正現在還很便宜，而且也不知道降息循環會維持多久」。