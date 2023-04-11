00919漲幅是00878的兩倍…成最大避風港！網：玩價差直選這檔

不少投資人偏好高股息ETF，據法人統計第一季績效表現，其中有5檔漲幅超過一成，其中群益台灣精選高息（00919）表現最佳，漲幅達15.52%，為另一熱門標的國泰永續高股息（00878）的兩倍。PTT網友討論「真的是老蘇避風港中的避風港」，但也有網友不解「高股息開始看報酬率了？存高股息的人不都希望股價不要漲上去，要比價差買正2」。

一名網友在PTT以「高股息ETF 00919報酬率超越00878的2倍」為題發文表示，「00919雖然半導體佔大多，但航運股也不少呢，老蘇的航運跌不多，或許該ETF被動撐盤也有關係唷，真的是老蘇避風港中的避風港」。

其他網友紛紛留言「878存股族準備賣出878全往919靠攏」、「老蘇的救命稻草」。但也有網友質疑「直接買長榮不就好了」、「高股息內戰拿股價漲幅出來比？」、「追求高股息的目標應該是配息穩定且能填息，求價差不如去買市值型或是正2」。

還有網友留言「用00919推出去年10/20開始算，正2的漲幅是919兩倍」、「繼續買878，買高股息不看績效的」、「週期不同有什麼好比的？買一個月，買一年，買十年，考慮的就不同了，我打算放退休用的，最後選擇713跟692」、「景氣循環股後面除息下去應該會哭吧」。