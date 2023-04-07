筆電概念股突然在三月起風…需求復甦？產業、基本、技術、籌碼全面解讀

【撰文・玩股講客人】

來個產業數據分享，我去經濟部抓了電腦、電子產品及光學製品製造業的指數，整個族群有很大一部分就是來自電腦相關的產品。特別整理「存貨價值」及「銷售量指數」的年增率給大家參考...

最近大家都在熱議電腦族群起飛，包含一些電腦代工的老牌績優股，股價上漲幅度也是相當驚人，尤其是在這幾天全球金融業大亂之下，居然還能逆勢上漲，這就更加難得，股票上漲勢必就會引起興趣，所以這次就來觀察電腦業發展近況吧。

筆電概念股基本面近況

第一個就來看電腦及週邊設備的本益比河流圖，這代表整個族群的基本面，在2020年以前，可以看到指數位於相對低的位置，而且河流也都落在黃色區間（12-16倍）。結果疫情之後，河流圖開始大幅度往上衝，這表示獲利跟著爆發，基本面開始轉強。但這個高峰出現在2022年第一季末，對照當時的狀況，正好就是全球筆電、PC需求開始轉弱的時間點，加上各國紛紛開始解封，對於電腦硬體的需求也就沒這麼強，河流圖確實也在2022年第三季出現衰退，2023年第一季也維持在2022年下半年差不多的水位，這表示產業獲利確實開始瓶頸。

看完整個族群的河流圖，接著就從台股產業鍊中來研究個股的基本面，想知道公司營運好壞，最簡單就的就是看營收，只要營收好就代表公司的電腦及週邊都熱銷，當然獲利就更好，但如果每月營收結節敗退，甚至連續出現年減，那就表示景氣週期已經反轉，開始偏空。上圖我把國內幾個比較具有代表性質的概念股給拉出來，包含仁寶、宏碁、英業達、華碩、廣達、緯創，基本上可以看到這六家公司的營收紛紛在2022年出現年減，而衰退幅度特別大的分別是仁寶、宏碁及華碩，至於英業達、緯創則是衰退程度較低的概念股。

筆電概念股籌碼面近況

接下來就得觀察籌碼面狀況，因為股價波動除了研究技術面走勢，第二個重點就在於籌碼面的變化，大戶、散戶的角力才是影響股價的重點。我把電腦及週邊設備的股權分散抓出來，這籌碼對照則設定20張以下的散戶與600張以上的大戶做對比。從2022年十月起漲點來看，散戶確實是賣超居多，而對比大戶則是買賣各半，但第四季開始出現連續性買超，也讓指數從110附近一路拉到目前的135左右，接著2023年三月指數仍舊維持多頭格局，散戶就開始轉為買超，而大戶則是出現連續兩週賣超，所以近期上漲就不算是大戶拉抬了。

當整個指數都再衝高，相關族群怎麼可能沒漲？以同樣六間國內老牌電腦代工廠來看，主力最捧場的是緯創、英業達及宏碁，三月中開始都是連續買超狀態。至於狀況比較差的則是華碩，前幾日主力先大賣出場，但近幾日又反手買回。所以從六大概念股來看，主力不是連續買就是反手買，也難怪指數能夠被拉抬上去，別忘記這幾天這好發生矽谷銀行、瑞士信貸倒閉的歐美利空，結果主力說要買就是買，電腦概念族群馬上止跌回升，甚至還有一路噴上去的。

筆電概念股技術面近況

再從技術面來觀察，可以看到類股指數確實在2022年十月下旬就開始往上衝，正好也是台股大盤、觀光類股以及解封概念股開始反彈的時刻，結果電腦及週邊設備也默默上漲，畢竟這族群除了筆電、PC之外，還有工業電腦及網路伺服器的帶動，也難怪技術面這麼強勢，近幾個月的指數走勢幾乎拉著五日均線往上攻，而且每次只要拉回碰到月線就出現反彈力道，以中期技術面而言，同樣屬於多頭格局。

再從六家電腦概念股走勢來看，除了華碩在2023年3月13日一根跳空下殺還低於月均線之下，宏碁、緯創、廣達、廣達都出現非常漂亮的技術面多頭，一路往上衝高高，其他五家概念股的股價都維持在月均線之上，其實如果從籌碼面來看，你自然就很清楚股價到底在漲什麼，絕對不是漲基本面，而是主力突然一陣風進場，拉到無視大盤一卡車的利空，逆勢上漲如入無人之境，也讓散戶賣在起漲點而捶心肝，所以這幾天又開始追高反手買回（笑）。

產業需求尚未復甦...

最後來個產業數據分享，我去經濟部抓了電腦、電子產品及光學製品製造業的指數，整個族群有很大一部分就是來自電腦相關的產品。特別整理「存貨價值」及「銷售量指數」的年增率給大家參考，如果存貨價值年增率變高，這就表示產業庫存變多了，至於銷售量年增率應該也不用多說，年增越高當然就是業績越暢旺。而資料區間則特別整理從2019年第四季還沒有新冠疫情的時間，到目前最新的2022年第四季近況。

從存貨價值年增率來看，2019年第四季到2020年第四季都是負值，這表示相關電腦及電子產品的存貨供不應求，市場缺很大，進入2021年則開始翻正，下半年的庫存年增率也開始增加至近三成左右。其實2021年存貨出現年增也不意外，畢竟2020年受惠疫情的確讓電腦產品供不應求，所以2021年拉貨更多實屬合理！但2022年存貨年增依舊是三成，這表示2021年已經進入去庫存的消化階段，2022年庫存年增率還是維持在三成以上，從2021年供不應求轉變為2022年的供大於求。

而銷售量指數年增率也很好解讀，這跟我們每個月都在追的營收年增率是大同小異，其實指數年增率自從2019年第四季開始，直到2022年都還是可以看到雙位數的成長，但2022年第四季年增率銳減至3.19%，這就不是很理想了，畢竟第四季就是產業旺季，卻因為疫情期間而打亂了供需平衡，但往好處想則還沒有轉為負值，不過2023年就得特別注意了。

這次主要先針對電腦族群基本面、技術面、籌碼面、產業面探討，算是比較宏觀的角度，但其實電腦組裝產業可不只有筆電而已，還有工業電腦及通路等相關族群，下次我們再從微觀角度來研究產業鍊吧！

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