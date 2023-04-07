債券ETF熱熱熱！資產配置、殖利率正甜…還可能賺價差？

【撰文・玩股特派員】

現在正是許多企業公布配息的季節，但今年公布配息卻多是不如預期，往往一開獎就是驚嚇，連高股息 ETF 也受波及。反而從現金流的角度看，現在可能是佈局債優於股的黃金時期？

在連續好幾間銀行爆出危機後，聯準會終於刪除了「持續升息」（ongoing increases），市場解讀為升息週期進入尾聲，至少不會再像去年激烈升息。但在這個升息趨緩但還未停止，還不考慮降息的過渡期，不管是投資指數或個股，都還充滿不確定性，短線操作盤整多趨勢少，長期投資可能踩到無法配息（或配太爛）的雷，整理觀望氣氛濃厚。

倒是從去年底開始，美債 ETF 成交量開始活絡，光是 00679B 目前受益人數就達 8.8 萬，月增 12%。奇怪，去年不是傳說中百年來才第四次的股債雙跌，銀行跟壽險業都重傷，怎麼債券 ETF 卻熱了？

升息與債券的關聯

債券是一種固定收益投資工具，是由發行者（政府、企業等機構）發起向投資人借款來募集資金，投資人購買債券，並根據協定收取固定利息。所以債券通常會有固定的到期日，讓投資人不只可以收取放款的利息，在一定期限後還能拿回本金。

根據債券償還的期限，還可以分成短天期與長天期的債券。短天期的債因為還款的不確定性較低，利息也相對長天期要低。問題就出在 2022 年內短期快速升息，當短天期公債利率快速上升，大於長天期公債利率，就會發生殖利率倒掛的現象。

從債券投資人的角度，如果短債可以更快把本金拿回來，利息也差不多，為什麼買長債？於是長債失去了吸引力，讓靠長債短債價差來賺利差的金融業者、壽險業者，跟著大失血。危機要等到短債利率回穩，甚至轉往降息才有可能緩解。

但是從現金流的角度來看，長債雖然因為升息而價格越來越低，但收益是固定的，那豈不是越升息殖利率就越甜嗎？如果再選一些像美國國債之類的高評等債券，風險比股票更低，想想今年有多少以往的高殖利率股今年配得不如預期？高股息 ETF 怎麼可能不受影響？

債券 ETF 可以是替代債券的選項嗎？

債券作為資產配置的其中一環，跟股票比當然沒那麼好入門。以美債來說，債券不像股票可以買零股，最小交易額也要 100 單位，以債券面額 100 美元來算，最少也要拿出一萬美元。另外很多債券只開放讓專業投資人購買，也就是一般投資人的選擇也不多。

以前想投資債券，通常會透過債券型傳統基金，還要被管理人再抽一手內扣費用。2017 年第一檔債券型 ETF 元大美債20年（00679B）出現，才算是新的選項，但是 00679B 殖利率也不吸引人，債息才 3% ，還要扣 0.3% 費用，如果只為了配息的目的，當時還有更多高殖利率的選項。直到經歷 2022 年劇烈升息，又走向升息趨緩的階段，長天期債才出現較大的波動，連同 ETF 也是。

從 00679B 近五年走勢來看，去年跌破 2018 年支撐向下，最近才在低檔打出 W 底。

以佈局現金流的角度來說，債券 ETF 成本比過去幾年都要低，未來轉向降息時，甚至還有上漲空間可以期待賺價差，等於有配息、資本利得、資產配置三個目的一次滿足，也難怪人氣會升溫。以元大美債 20 年 ETF 來說，去年殖利率都還有 3.21%，還可以季配息，反觀很多金融股存股族可能等了一年等到個淒涼，這個落差，才是對現金流族群最有感的。

但要先分清楚，就算債券 ETF 可以作為股債配置的替代選項，但依然不等同於債券，而是追蹤債券指數的「一籃子債券」，所以債券 ETF 不會有到期日就歸還的本金，但被單一債券掃到的風險也相對低（想想瑞信被併購後註銷的 AT1 債券）。

再從交易的角度來看，投資債券 ETF 還有稅務方面的優勢，2016 年的《證券交易稅條例》修正案當中，就減免「債券ETF」0.1%的證交稅直到 2026 年。而且如果債券 ETF 還屬於境外所得，單次股利超過 2 萬還可以免繳二代健保補充保費。

在固定收益的前提下，如何選債？

會去買債券 ETF，多是著眼於現金流，又因為收益固定，比較不會像股票受經營狀況影響而大好大壞，在決定投資標的的參考標準，跟選股比相對單純一點。前面講到發債主體可能是國家主權、可能是企業，主權債未必穩固（如：新興債），企業債也未必脆弱，所以為了幫債券打分數，信評機構會將債券加以分類評等。

著名國際的信用評等機構目前有三家，分別是標準普爾（Standard & Poor’s）、穆迪（Moody’s Investors Service）與惠譽（Fitch Ratings）等，在投入債市前不如先確認評等。不過你會想，那誰會選評等較差的債券？所以這些評等低的債券，也會提供更優惠的利率，吸引願意承擔債務風險的投資者。

但話又說回來，債券原本收益就是固定的，如果願意承擔更多風險來換得收益，應該有更多投資商品的選項啊！

債券 ETF 不是穩賺不賠

先撇除不賣就不會賠的歪理，債券 ETF 雖然可以作為替代債券配置的選項，但 ETF 依然是 ETF，所以債券 ETF 的風險自然就是因為規模太小、單位淨值太低而下市。根據台灣證期局規定，ETF 最近 30 個營業日平均規模低於終止門檻（債券 ETF 一般為 2 億元）就必須下市。

另外，若投資債券 ETF，也需要關注聯準會政策變動，對利率環境保持敏銳度。 ETF 內債券，像是先前瑞信 AT1 債券註銷 ，富邦歐洲銀行債（00846B）、台新美元銀行債（00842B），凱基金融債20+（00778B）就受影響。

最後，債券 ETF 是投資的其中一個選項。在股市盤整，升息趨緩的過渡期，可以作為一個相對低風險的固定收益選項。但是當未來股優於債的時候，如果還沒有資金配置的需求，債券 ETF 的現金流收益，會是最理想的選項嗎？不只要瞭解買什麼商品，也要與環境條件相互搭配考量，才能到當下最適合的搭配。

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