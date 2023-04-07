「蔡麥會＋美賣飛彈」讓軍工股衝漲停？網曝一飛沖天關鍵

總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫在美西時間4月5日正式會面，近日共機與共艦持續於台海周邊活動，帶動6日軍工概念股上漲，豐達科（3004）、龍德造船（6753）衝上漲停板，台船、寶一盤中漲幅愈3％。PTT網友好奇上漲原因，有人直言「缺水概念股變成軍用一飛沖天」。

有網友在PTT發文表示，「是因為最近中共又再繞台加上美國要賣飛彈給我們才漲的嗎？可是漢翔沒什麼動，蠻奇怪的，可能是因為千附有半導體跟還有航太業務吧？」

其他網友則留言「推，不過已經到昂貴價了，等下來再多」、「母公司沒有雨露均霑，哭哭」、「缺水概念股變成軍用一飛沖天」、「母公司不是也變假缺水概念股？缺水事業賣掉了吧」。

還有網友留言「千附不是做海水淡化的嗎？」、「台股只能炒這種沒外資在買的」、「找看看有沒有標三的零件供應商才是真的」、「直接去美股買LMT、RTX、NOC，全部都買一股，也比製造商的一張還便宜」、「龍德也是一直噴」。