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立委憂蔡麥會挫台股？ PTT沒在怕曝「超穩」原因

聯合新聞網／ 綜合報導
過境美國洛杉磯的蔡英文總統（右），台北時間6日凌晨在雷根總統圖書館與美國眾議院議長麥卡錫（左）會面。「蔡麥會」是一九七九年台美斷交後，中華民國總統在美國進行的最高級別會晤。 （中央社、美聯社）
過境美國洛杉磯的蔡英文總統（右），台北時間6日凌晨在雷根總統圖書館與美國眾議院議長麥卡錫（左）會面。「蔡麥會」是一九七九年台美斷交後，中華民國總統在美國進行的最高級別會晤。 （中央社、美聯社）

蔡英文總統於台北時間6日凌晨與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會談。台股6日盤中跌近百點，但金管會主委黃天牧喊話「不需要自亂陣腳」。PTT網友笑稱「台股有任性基本麵可以吃，我看是穩了」。

針對立委賴士葆擔憂「蔡麥會」落幕後會衍生後續事件而影響台股走勢，黃天牧強調「不論大事小事，台股都是我的事」，會跟周邊單位和證期局善盡金管會的責任，近期不會就此事提出新的措施，但會持續密切觀察股市走向。他說，金管會責任是維繫台灣資本市場穩定，發生任何事情都是一樣。

有網友在PTT發文表示，「金管會老大發話了，台股有其韌性及基本面，要對台股有信心，目前不需穩定股市措施，不論大事小事，台股的事都是我的事，大家別怕，台股有任性基本麵可以吃，我看是穩了」。

其他網友則留言「未看先猜：穩」、「看來沒什麼影響」、「影響近乎為0也是有影響啊，只不過可以忽略」、「還有人認為台股會跌？今天表現給你看了，台股兩萬」。

還有網友留言「成天情緒勒索看得都膩了」、「不可能沒影響…但～看起來真的沒什麼影響啊」、「不可能沒影響，影響大盤0.1點也叫做有影響」、「跌不到100點有啥影響？」、「這種會面有什麼幫助」、「是不是有意打擊股市」。

黃天牧 蔡英文 PTT 美國 麥卡錫

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