股東會紀念品19檔今「最後買進日」！ 泡菜、青瓷碗、洗衣粉、廚房三寶
每年的3、4月都要搶先卡位5、6月份的股東會紀念品，最後買進日為股東會召開的前62天，也就是股東會6月9號的，清明連假結束後的第一天開盤（4/6）為最後買進日有19檔個股。
19檔個股4月6號最後買進日
送最實際能去便利商店的消費的有：鑽全、飛宏、順達、千如、旭軟、永彰、新華、立碁。
家事好幫手的：建準的洗潔精、麗臺的香皂、德宏的洗衣粉、達方的廚房三寶。
愛之味（1217）：愛之味韓式泡菜 3罐
鑽全（1527）：7-11便利商店 50元商品卡
中纖（1718）：燕窩銀耳飲
正隆（1904）：春風抽取式衛生紙 一串（8包）
厚生（2107）：輕巧手提袋
建準（2421）：耐斯泡舒洗潔精
飛宏（2457）：7-11便利商店 50元商品卡
麗臺（2465）：蜂膠香皂 一組4入
新興（2605）：日式青瓷碗
增你強（3028）：木質手機座
順達（3211）：7-11便利商店 50元商品卡
千如（3236）：7-11便利商店 50元商品卡
旭軟（3390）：全家便利商店 50元禮物卡
永彰（4523）：7-11便利商店 50元商品卡
德宏（5475）：妙管家強效抗菌洗衣粉 500g袋包裝
新華（5481）：超商商品卡 35元
立碁（8111）：7-11便利商店 35元商品卡
至上（8112）：環保小麥桿泡麵碗組
達方（8163）：妙管家媽咪廚房三寶
最晚買進時間點怎麼算出來的？
投資人需要在「最後過戶日」前買進股票，反正就是股東會前召開前62天。
這62天怎麼來的，在召開股東會的前60天，公司就要統計一下，這是大概會有多少股東是符合資格可以領取紀念品的，你需要在公司統整之前成為股東會名冊上的股東。
台股的交割制度都是T+2，所以60天再加2天就是62天，所以如果是想要領紀念品的人，記得股東會的日期往前推62天，就是最後買進日，但中間可能會碰到國定假日假日之類的，時間就會被擾亂掉，所以還是建議大家可以上網查詢最快速且準確。
另外發放股東會紀念品，非每家公司都有，若想知道哪些公司有發放紀念品的投資人可至公開資訊觀測站，輸入公司名或股號查詢。
零股可以拿紀念品嗎？
有以下兩種情況：
1.股東持股不限股數，均予發放紀念品。
零股股東可出席股東會，直接領取或是請他人代領。
2.持股未滿一千股之股東，除股東親自出席股東會，或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
零股股東需要親自至股東會領取，不得請他人代領或是先電子投票再到指定券商領取處，領紀念品。
零股的部分還要特別注意，不是每一家公司投資人禮物，有些公司的零股是沒有紀念品的，還需要自己上網查詢。
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