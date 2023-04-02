銀行危機頻傳⋯不管哪個產業 Q2選股請優先考慮「金流穩」企業

摘要 1.近期國際金融體系一連出現擠兌、違約、破產的情況，雖然與2008年的金融風暴不同，但仍是銀行忽略風險控管，以及資產過度集中才導致的問題。 2.面對這樣的金融波動，個人投資組合應配置在防禦型商品及高科技股、生技股。另外，停損點或停利點都必須先設定，並保持一些流動性現金。 3.不論哪一個產業，企業是否具備金流及底氣、財務結構是否穩健，是現在的投資考量重點。

近期，國內外金融市場變化非常大，投資人很難置身度外。無論是股票或是債市，都出現價格急劇波動。「花無千日好」，動盪不安似乎成為這半年投資市場的基本主調。

近期國際金融體系一連出現擠兌、違約、破產的情況，雖然與2008年的金融風暴不同，但說穿了，仍是銀行忽略風險控管，以及資產過度集中所導致的問題。

由於美國聯準會（Fed）為了對抗通膨高漲，採取一連串的升息措施，讓各國央行紛紛仿效。矽谷銀行在前幾年的低利率環境中過得太安逸，來不及警覺，持有的大量債券因為殖利率上升，造成價格急速下跌，帳面損失極大。加上投資人信心不足，一旦發生擠兌，矽谷銀行就無法應付了。

面對這樣的金融波動，個人的投資組合配置應要分散再分散，各商品比重必須動態調整。另外，停損點或停利點都必須先設定，並保持一些流動性現金。每幾年都進行一次防災演練，你就能夠未雨綢繆、有備無患。

矽谷銀行破產與瑞信危機事件，各央行都已出手營救，雖然會餘波盪漾，但仍控制住了。只是，市場上的資金勢必會重新布局。防禦型商品會重新獲得青睞，但是代表創新、成長的高科技、生技股依然不容忽略，有攻擊、也有防守，才是正確的投資分配。預料在第二季，這樣的投資組合會更加興盛，要特別留意。

在當前的市場環境下，中小企業雖然能保持靈活，但基礎脆弱；大型企業雖然穩健，不過難以轉型。不論哪一個產業，企業是否具備金流及底氣、財務結構是否穩健，是現在的投資考量重點。蹲低，好整以暇慢慢選股，是第二季的投資重心。

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