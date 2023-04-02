快訊

日本痛失樂壇國寶！坂本龍一靠這部片開啟電影配樂之路

Toro真的來了！Energy合體五月天掀回憶殺 粉絲嗨爆

中職／龍隊劉基鴻三分彈炸出本色 單場4安讓兄弟吞開幕二連敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

銀行危機頻傳⋯不管哪個產業 Q2選股請優先考慮「金流穩」企業

商業周刊／ 撰文者：老馬
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

摘要

1.近期國際金融體系一連出現擠兌、違約、破產的情況，雖然與2008年的金融風暴不同，但仍是銀行忽略風險控管，以及資產過度集中才導致的問題。

2.面對這樣的金融波動，個人投資組合應配置在防禦型商品及高科技股、生技股。另外，停損點或停利點都必須先設定，並保持一些流動性現金。

3.不論哪一個產業，企業是否具備金流及底氣、財務結構是否穩健，是現在的投資考量重點。

近期，國內外金融市場變化非常大，投資人很難置身度外。無論是股票或是債市，都出現價格急劇波動。「花無千日好」，動盪不安似乎成為這半年投資市場的基本主調。

近期國際金融體系一連出現擠兌、違約、破產的情況，雖然與2008年的金融風暴不同，但說穿了，仍是銀行忽略風險控管，以及資產過度集中所導致的問題。

由於美國聯準會（Fed）為了對抗通膨高漲，採取一連串的升息措施，讓各國央行紛紛仿效。矽谷銀行在前幾年的低利率環境中過得太安逸，來不及警覺，持有的大量債券因為殖利率上升，造成價格急速下跌，帳面損失極大。加上投資人信心不足，一旦發生擠兌，矽谷銀行就無法應付了。

面對這樣的金融波動，個人的投資組合配置應要分散再分散，各商品比重必須動態調整。另外，停損點或停利點都必須先設定，並保持一些流動性現金。每幾年都進行一次防災演練，你就能夠未雨綢繆、有備無患。

矽谷銀行破產與瑞信危機事件，各央行都已出手營救，雖然會餘波盪漾，但仍控制住了。只是，市場上的資金勢必會重新布局。防禦型商品會重新獲得青睞，但是代表創新、成長的高科技、生技股依然不容忽略，有攻擊、也有防守，才是正確的投資分配。預料在第二季，這樣的投資組合會更加興盛，要特別留意。

在當前的市場環境下，中小企業雖然能保持靈活，但基礎脆弱；大型企業雖然穩健，不過難以轉型。不論哪一個產業，企業是否具備金流及底氣、財務結構是否穩健，是現在的投資考量重點。蹲低，好整以暇慢慢選股，是第二季的投資重心。

【延伸閱讀】
·SVB倒閉、市場人心惶惶，投資老手：選高現金殖利率股進可攻、退可守
·AI趨勢雖熱、投資別一頭熱！投資老手建議進場這樣選
·員工都吐槽的產品竟賣破百萬個！為何120c.c.迷你保溫杯，是銀髮族最意外需求？
·只是想好好買菜！這個台灣媽媽創辦加拿大最大亞洲連鎖超市

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

相關新聞

銀行危機頻傳⋯不管哪個產業 Q2選股請優先考慮「金流穩」企業

近期，國內外金融市場變化非常大，投資人很難置身度外。無論是股票或是債市，都出現價格急劇波動。「花無千日好」，動盪不安似乎成為這半年投資市場的基本主調。

20年期投資型保單利率3.5% 網狂勸別買！苦主曝被騙經驗

「投資型保單」是結合保險與投資二種功能的保險商品，同時達到保險及投資的兩種目的。有網友好奇問「20年期投資型保單3.5%算高嗎？」但不少人都不支持他購買，還有人分享自己被騙的經驗。

存高股息股票會成夢魘！他喊「成長才是重點」卻被酸爆

許多投資人喜愛定期定額高股息ETF，但也有人認為這類標的只是「左手換右手」，有網友表示「存高股息股票會成夢魘！成長才是重點！」有人認同直言「所以買大盤就好呀，0050」，但也有人指出「0050只是台積電最近幾年大漲，所以看起來表現比較好些而已。2019年以前的表現比高股息好不了多少」。

台積電年底破千…600元學長們將解套？ 專家：不是不可能

台積電股價上看1,000元？香港投資機構Aletheia喊出1,000元目標價，投資人紛紛歡呼：「600大學長要解套了」、「年底破千，不要不信」，雖然證交所澄清，該機構並未在台登記，投資人需注意風險，但是台積電破千元不是不可能。

大盤短時間上萬8、台積電回680元？ 達人： 台股沒大人因「它」在搞鬼

今年的台股怎麼了？為什麼上上下下走不出方向？

數大就是美？對投資市場確實是！ 達人：張數越多成就感越高

其實，這樣的「數大」，真的是「比較美」，它至少給我們幾個好處...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦