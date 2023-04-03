通膨嚴重退休金要準備多少錢？利用「4種被動收入」達到財務自由

YouTube頻道《投資好朋友 BOS價值投資》分享，有個調查資料顯示，台灣人平均43.5歲才可使存退休金，一個月需要存下的金額就高達至少2萬元，尤其現在通膨又一直增加，有沒有什麼方法可以存到退休金呢？

以下為影音內容：

利用被動收入實現財務自由

比起單純的存錢，也可以用一些方法來增加被動收入，早日實現財務獨立。

被動收入指的是不用上班，也不需要每天工作，就會自動產生的固定收入，而當這一份被動收入的金額越來越大，大到已經完全可以滿足日常生活花費的時候，就可以不再是為了錢而工作，擁有選擇的權利。

以下將介紹幾種常見的被動收入來源：

1.經營網站、部落格、自媒體

這類型就是利用自己的興趣、專長，所創造的被動收入，可以看到現在有許多的部落格、自媒體的經營者，會將自己的文章或影片...等，放在網路上提供觀眾來搜尋以及觀看。

收入來源除了穿插的廣告費，商品的業配費用之外，還有一種是「聯盟行銷」，就是協助商家來推廣商品來獲得報酬，與業配不一樣的地方在於，是藉由消費者消費的金額來分潤，所以假設因為看了介紹而消費的人數越多，那可以獲得的報酬就會越高。

比較常看到的就是所謂的推薦碼、推薦連結，只要別人透過這些連結點進去（消費），消費者就可以獲得優惠，透過長期經營行銷，只要網路的流量夠多，累積起來也是一筆可觀的金額。

2.出售電子書、線上課程

電子書和線上課程算是這幾年的趨勢，許多人學習習慣從實體轉到了線上。

這個所需要的專業知識就必須多一些，會建議從熟悉和擅長的主題開始著手，比如很會煮飯就可以做食譜或者做菜的教學，很會理財就做理財的相關書籍或投資理財相關的課程。

把自己的專長編輯，變成有價值的內容之後，就可以將其上架至平台，提供消費者購買觀看，而照些平台大部分會收取一些費用，在評估的時候不要忘了計算這些成本。

這些方式相對來說，比較不需要長時間的持續經營，只要完成放上網路之後，就會形成一種長期的被動收入。

3.出租空間、廣告看板

獨立的空間可以裝潢成，套房、商店、教室、辦公室，出租給別人，或者是有一面大型的牆面、看板也可以將它出租，供人放上廣告來收取費用，如果是一小塊空弟，甚至可以擺放一台自動販賣機，這些都是可以讓你擁有額外收入的方式之一。

4.建立穩定的投資組合

投資需要錢沒錯，但不需要很多錢才可以開始，投資美股運用少少的錢就可以開始建立自己的投資組合。

複利的概念，就是越早開始，就能讓時間越早開始幫忙賺錢，每年再把領到的股息投入，持續慢慢累積財富，之後也可以利用這些賺到的錢，去創造更多的被動收入。

這邊提到的投資，是指長期持有的價值投資，畢竟是要創造一個被動收入，如果還需要每天花很多時間看盤，抓緊時間買進賣出，那這樣的收入一點也不被動。

不想花時間研究的人，也可以考慮投資ETF。

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