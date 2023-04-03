財報漂亮就可以投資嗎？專家曝「4關鍵」：能避免買到地雷股

YouTube頻道《投資好朋友 BOS價值投資》分享，投資最怕遇到地雷股，有些公司明明財報看起來很好，可是怎麼會在短時間內出現問題呢？

身為投資人，究竟要看什麼地方才可以分辨出地雷股？

以下為影音內容：

買股票之前好好分析公司財報，選擇財務狀況穩定的公司很重要之外，另外也有一些部分也是需要額外注意的：

1.重要人員辭職或頻繁更換會計師

對於公司來說重要的人員頻繁離職，比較容易被認為是在規避風險，像是高級主管、董事。

另外太過於頻繁更換會計師，這也就需要特別注意，因為會計師通常是最了解公司財務狀況的人，如果突然更換的話，可能就是知道公司有一些「財務上的問題」，所以不願意繼續接這個客戶。

還有一種可能就是，股東對於會計師所製作的報表不滿意，雙方對於公司的財報有不同的想法，這時候就可去看看新接任的會計師過去的經歷、公司的等級，有沒有發生什麼爭議的事件，來確保自己的權益，畢竟要投資的公司，還是要多做點功課才比較安心。

2.無效率的投資或是巨額併購

身為股東正常都希望公司賺錢，如果可以做決策的話，做出的投資也一定是對公司有利的，產生現金留讓公司成長。

但是發現有間公司在短時間內，頻繁併購、大量投資，在不確定這些投資對於公司本身，有沒有實質上正面效益的情形之下，就可能需要多注意一下了。

因為嚴重一點，有可能是公司的財務狀況不好，想到透過投資、併購手段，把公司的資產轉移或讓公司的財報收入看起來比較漂亮...等。不過這些舉動其實反而是更傷害公司體質。

且如果操作複雜，多層次的轉投資，有時候甚至會讓會計師難以查帳，降低了財報的透明度。千萬要小心，萬一相信公司財報數字而購入其股票，就糟糕了。

3.出現重大交易與關係交易人

如果一間公司不斷地把資金貸款給它的相關企業，或者是替關係企業背書，又或者與關係人中間有許多的不動產、證券交易等，這時候可能就會懷疑它，是不是用「虛報公司盈餘美化財報」的方法。

如果這些交易對公司沒有實質上的好處，就需要注意是不是有不好的情況發生，對於公司語是一個不健康的影響。

4.財務報告不夠透明

一直以來都很強調財報的重要性，它是判斷公司能不能投資的重要依據，如果今天有間公司的財報「揭露不夠完整」，當中的項目有缺漏或是不清楚的地方。

這時候就要更審慎的評估，因為一些股東或是公司的管理人，為了要隱藏一些行為，就很有可能會美化財報，只露出想給投資人看的部分，讓人看起來「好像沒問題」。

那要看財報哪裡才可以看出端倪呢？一般而言，可以先從「現金流量表」著手，去比對是否有一些「虛增的盈餘」、「激進認列」的營收。

或許對於平常沒有接觸的投資人來說有點太難，那可以從財報資訊透不透明來判斷就好。

只要發現該公司的財報跟其它間比起來好像沒有這麼的完整，或者是非常的簡略，那建議就先跳過這間公司不要投資會比較安全。

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