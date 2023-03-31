台積電年底破千…600元學長們將解套？ 專家：不是不可能

【撰文者・張仲華】

台積電股價上看1,000元？香港投資機構Aletheia喊出1,000元目標價，投資人紛紛歡呼：「600大學長要解套了」、「年底破千，不要不信」，雖然證交所澄清，該機構並未在台登記，投資人需注意風險，但是台積電破千元不是不可能。

AI熱到爆表！日前筆者到咖啡廳，發現大學生都在使用ChatGPT，也難怪輝達執行長黃仁勳説：「現在是AI的iPhone時刻」。AI與台積電有莫大的關係，因為要驅動AI程式，需要搭載更高運算能力的晶片，GPU大廠輝達（NVDA）宣布將與台積電合作開發AI晶片，量產後預計可投入醫學、電腦運算、電競、電動車，台積電扮演重要角色。年初以來，輝達股價暴漲90%。

投審會核准台積電境外投資案，投資金額超過35億美金（1056億美金），這筆資金將被用於台積電的亞利桑納州建廠，堪稱美國史上規模最大外國直接投資案之一，台積電積極在全球佈局，將來與蘋果、高通、超微、輝達等大客戶合作，將會更加順暢。

台積電2月營收 1,631.74 億美元，月減 18.4%，年增 11.1%，為近一年低點，但仍為歷年同期新高；累計前 2 月營收 3,632.25 億元，年增 13.8%。此次營收略減主要受累於PC、手機需求下降，不過預估下半年將會回穩。

以技術分析來說，台積電目前在500元到540元之間區間震盪，離1,000元還有些距離，最近的壓力點在540元，從下圖的量價累積圖可知，第二個前高壓力在550元-575元之間（下圖第二條黃線），若能順利突破兩個前高並且站穩，或許有機會朝著600元邁進，若真是如此，春江水暖鴨先知，定要好好觀察外資、投信的動作。

亞系券商對於台積電給予620元的目標價，而歐系券商給予580元的目標價，跟一月比起來，各券商普遍有將目標價調降，但是投資人也不用悲觀，因為電競GPU、​​射頻（RF）收發器的需求看旺，市場預期下半年到2024年，營收有望爆發性成長。此外根據本益比法，假設台積電股價要破千，那麼至少單季EPS平均要18元，2022Q4的EPS為11.41元。（假設本益比13.55不變，股價1000元/本益比13.55=73.8預估EPS，73.8/4季=18.4單季EPS。）

台積電的好消息一波接一波，即使遇到產業逆風、股神變賣，台積電的股價仍是無畏上漲，年初以來已經上漲13.86%。提醒投資朋友，想好就下手，不要每次都等到股價越來越貴，才放棄喔。此外獨愛ETF的朋友，也別錯過SMH（半導體ETF）。

大家都忘了美股，年初以來台積電（2330）只上漲13％，但台積電ADR卻暴漲27%。投資人可以考慮台積電ADR（代號：TSM），不只股價更便宜，每當半導體順風時，往往上漲更多！

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