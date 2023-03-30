大盤短時間上萬8、台積電回680元？ 達人： 台股沒大人因「它」在搞鬼

今年的台股怎麼了，上上下下走不出方向？

很多投資人可能會發現，今年股市的走勢非常牛皮，怎麼年前萬五到了年後還是萬五。

每天不是漲100點，隔天又跌了100點，投資人看盤不看盤都不是，台股沒有大人了嗎，主力都去哪裡了？

其實追根究柢其實就是「利率」在搞鬼，利率影響股市的層面非常廣，股市達人股添樂日前發布一則影片，挑其中一個面向，解釋大資金是如何受到利率的影響。

以下為影音內容：

資金的部位越大 就越保守

先談到一個基本邏輯： 假設今天投資部位只有100萬，就會想追求一年要漲個5成到1到的績效 但如果本金有達到1000萬，其實20％的報酬就很不錯了 若是部位到了1億，價差含股息有個10％，就應該很開心了 當本金部位達10億的話甚至以上，股價不用什麼變動都沒關係，只追求配息穩定就好

大概就是這樣的概念，可能會有人好奇，那為什麼不提10萬以下的部位，因為10萬以下最好的投資就是購買蘋果手機就好了，買完好好認真賺錢累積本金部位比較重要。

由此可知，大多數的情況，資金越大操作也會越保守，轉為去追求固定收益為主，這也是為什麼大部分的法人，通常會持有大量的債券部位，畢竟在商品的風險屬性上面，債券就是比股票還要來的更保守。

這個特質，在追求穩定收益的保險資金或是主權基金上，就特別明顯，至於一般的散戶為什麼對債券商品興致缺缺，原因也在這邊。

舉個殘酷的例子，即便辛苦找到一個KD黃金交叉的案例，如果標的是債券能漲個5％就已經很了不起了，但若是股票搞不好可以漲50％，倒不如等股票低點再來買比較實在。

高利率時代 大部位金流往固定收益的商品去

最近美國一系列的經濟數據表現，好的不像要衰退，這麼一來美國央行開始改變想法，本來以為升息會導致市場陷入衰退，一度還擔心力道太猛，想不到不但沒有把經濟掐死，現在反而擔心力道太輕了，這就會導致高通膨的時間拖得更長，這樣一來陣痛期也會更久。

所以現在市場預期利率的高峰，將進一步突破5％，甚至有看到5.4％，不難想像債券這類固定收益的商品，就會更受大資金法人的青睞。

在過去低利率時期，這些追求固定收益的大部位資金，因為找不到投資標的，所以被迫進入股市，也就可以解釋這幾年多頭的榮景，但現在利率已經由底部快速的回升了，這些資金就有更多的理由從股市回流到債市。

短期台股難上萬8 台積電680元夢裡有機會

如果少了大部位的資金挹注，今年大型股其實都不太動，反而是中小型股「活蹦亂跳」，就顯示了市場中要追求穩定收益的人少了，剩下的都是追求高價差的，這種需求之下也只有中小型股比較有機會看到。

今年標準中小型股的上櫃指數已經漲了17％，第一季還沒過完，上市櫃裡面漲5成的就有70檔，其中有40檔都是上櫃股票，而且大部分都是中小型股，這麼現象短期應該不會結束。

但相對在這種環境下，也代表操作個股更容易獲得超過大盤的報酬，前期是要挑對或是看對，總是買錯或是看走眼，那還不如盤整，這樣還好一點，起碼不會賠。

所以短期之內台股要回1萬8，台積電要回680元，只能說「夢裡見」。

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