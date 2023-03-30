數大就是美？對投資市場確實是！ 達人：張數越多成就感越高

數大就是美？

您一定聽過不少達人存股的故事，其中有一種標題更是振奮人心，例如「xx年存x百張股票」之類的，很難不吸引人的目光讓人心動，其實大家也都清楚明白，張數不是多就代表資產多，因為這還跟股價有關，股價100元持有100張，跟股價20元持有500張，總資產價值是一樣的，都是1000萬，但是我們總是偏好「數大就是美」，股票張數越多，總是讓人很有成就感！與其高價股少少張，還不如低價股多多張！是吧？！

其實，這樣的「數大」，真的是「比較美」，它至少給我們幾個好處：

1、對定期定額而言

資金投入較為精準。比方說，我們假如定期定額日日扣1000元，若是20元左右的標的，大概可以買50股，但是，因為券商不會扣我們每天超過1000元，因此可能就是買49股，大約扣款980元！如果同樣定期定額1000元，買100元的標的，那麼通常就只能扣9股而非10股，那麼大約扣款900元！我們目的是扣1000元，卻只扣我900元左右，當然不夠嘛！

所以，我們同樣用1000元扣款，但低價的標的，實際扣款金額會比較接近1000元，誤差比較小。舉個更明顯的例子，如果定期定額1000元買台積電，那麼股價在501元，只會扣款買1股，實際扣款是501元，在499元買2股，實際扣款是998元。差很多是吧！

2、對心理層面而言

股數（或張數）多寡，絕對有不同的感覺，試想，每月能夠買1張，跟一整年才能累積到1張，哪個較有成就感？雖然理性上我們知道這沒什麼不同，但，人往往除了理性外，感性也很重要，我們明知這是一樣的，但，感覺上~就是不一樣！我每個月可以輕鬆買一張，幹嘛要自找苦吃，買了一整年才能累積一張，甚至連半張都不到！（例如小資族買聯發科，或許買了3年都買不齊1張，但同樣的錢卻可以買科技類ETF幾十張）

這對於想「存股」的人而言，所得到的鼓勵，是很明顯有區別的。

3、對風險管控而言

「數大」，表示能分散的標的也多，最簡單的比喻，把一顆1000元的超大顆金雞蛋，放在一個籃子裡，跟100顆10元的小金雞蛋，平均分配放在10個籃子裡，哪一個安全？想當然爾是後者囉！所以，股價低一點，買的張數（股數）多一點，就能有更多標的的選擇，更能分散風險，怎麼看都不會吃虧的。

如果您是小資族，假設每個月能投入的金額為兩萬元，又希望每月能至少存到 1張股票（如果您覺得股數比張數難接受的話），那麼就應該買20元以下的標的，如果是10元以下的，更好，可以買兩張（或者說2000股，聽起來更有感），而近年來上市的ETF大多是15元，目前也鮮少漲到20元以上，那就很值得投入啦！

那麼有沒有ETF是10元上市的呢？有，還真的是有，例如00905就是，現價更是只有9元，兩萬元足夠買兩張還有找！想像一下，如果您有能力多存點，每個月投入3萬元買股，就可以買3張10元的ETF，那一年就能買36張，30年就能買1080張，當然這是假設30年股價不變，且未含報酬率再投入，但是，您如果想到30年後有一千張以上的ETF資產，會不會大大的增加您目前想存股的動力呢？如果您覺得1000這個數字夠力，很可以，那麼這樣的方式就適合您啦！

以上簡單思考，跟大家分享，希望大家都能持續存好股，盡早達成財富自由囉！

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