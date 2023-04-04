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升息末段是「債券入場」時機！他推薦3大類標的：獲利好不會倒

聯合新聞網／ 綜合報導
有投資人認為「升息末段應該是債券入場的好時機」。路透
有投資人認為「升息末段應該是債券入場的好時機」。路透

時序來到2023年第2季度，近期歐美銀行業相繼出現暴雷事件，顯示聯準會激進升息的貨幣緊縮效果已對銀行體系造成壓力，加上通膨下降趨勢並未改變，Fed升息週期可望提早進入尾聲。有投資人認為「升息末段應該是債券入場的好時機」，他建議「現在買美國公債、波克夏的債頗為穩當，沒把握就找美國公債比例高的債券ETF」。

一名網友在論壇Mobile 01以「升息末段應該是債券入場的好時機」為題發文表示，「看FED的策略狀況，現在應該是升息末段了，只要一開始降息，債券應該是會上升的，就算不繼續升息，維持一段時間，債券也會穩定配息，但只要一降息，債券一定會上揚，獲利不會太差」。

該網友表示，「以現在債券價格低的狀態，若買美國公債，應該也算是頗為穩當的，或是波克夏的債，也算蠻有保障，不太可能倒，利率也不差，即便價格因為沒降息而不上升，也有利息可領，債券評等AA以上應該都可以斟酌考慮，但不建議金融債或垃圾債，風險太大。

若沒把握，找美國公債比例高的債券ETF，應該也不會虧到哪裡去，是保守操作穩定獲利的好時機，比台灣定存的獲利好多了。就是要有耐心，等個一年，然後收穫結果」。

其他網友則留言「最近漲這麼多了，還買的下手嗎？」、「去看1970年升息升到多少喔」、「聯準會結束升息是因為擔心引發金融風暴，並不是達成降低通膨的目標。這跟以前降息的原因，是為了提振經濟，完全不一樣，不要隨便亂套 」、「怕金融風暴只會停止或暫停升息，沒有那麼快降息，除非通膨比聯邦利率低2%以上，才可能會降息」。

美國 通膨 聯準會 波克夏 ETF Mobile 01 Fed 債券

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