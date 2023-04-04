聽新聞
test
0:00 / 0:00
股市要跌了？他籲「清明前後快動作」 見1徵兆指：將有大事
台股連漲5個月，有網友認為，投資人應在清明節前後避險獲利了結，否則「五窮六絕七上吊將會上演」，另黃金蠢蠢欲動，他認為「大事將發生」。
一名網友在論壇Dcard發文表示，「股市從去年10月漲到3月，已經5個月了， 沒意外的話下個月會開始修正，五窮六絕七上吊將會上演，該避險獲利了結的清明前後要動作，近期黃金蠢蠢欲動，應該有大事發生」。
但其他網友留言「好欸，越跌越買」、「最好給我跌回13000、14000，我要抄底補ETF張數」、「接下來第二季我的看法是：如果沒有大漲行情，那有可能會有一波修正，但也不排除有會有不少的震盪」。
還有網友留言「過16100，我準備建空倉」、「你這樣看空，那準備要漲嘍」、「散戶看空，看來要漲一波了」、「別人恐懼我貪婪」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言