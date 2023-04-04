股市要跌了？他籲「清明前後快動作」 見1徵兆指：將有大事

台股連漲5個月，有網友認為，投資人應在清明節前後避險獲利了結，否則「五窮六絕七上吊將會上演」，另黃金蠢蠢欲動，他認為「大事將發生」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「股市從去年10月漲到3月，已經5個月了， 沒意外的話下個月會開始修正，五窮六絕七上吊將會上演，該避險獲利了結的清明前後要動作，近期黃金蠢蠢欲動，應該有大事發生」。

但其他網友留言「好欸，越跌越買」、「最好給我跌回13000、14000，我要抄底補ETF張數」、「接下來第二季我的看法是：如果沒有大漲行情，那有可能會有一波修正，但也不排除有會有不少的震盪」。

還有網友留言「過16100，我準備建空倉」、「你這樣看空，那準備要漲嘍」、「散戶看空，看來要漲一波了」、「別人恐懼我貪婪」。