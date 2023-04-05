他許願「台積電加發股利」被噓爆！PTT曝反對原因

台積電又被稱為台灣的護國神山，是許多投資人最喜歡的投資標的之一，有網友認為「台積電根本不缺流通資產，應該加發股利，多發2元不成問題」，卻被其他人狠嗆「想太多」，還有網友直言，「收入要再投入才能維持競爭力，否則這樣下去很多錢只是無效率的放在定存，不是投資」。

一名網友在PTT發文表示，「台積電是否可考慮加發股利？一年的自由現金流大約3000億，淨流動現金超過1兆，多發個兩元應該不是大問題，事實上加發完後股息發放率才35%左右，其實也不高，股息可能影響股價，台積電根本不缺流通資產」。

其他網友則留言「廢文」、「為什麼不要資本利得要股利？」、「我覺得比爾蓋資應該分我一億，錢這麼多又花不完」、「不如給員工分紅」、「想太多」、「你住海邊？」、「想太多，你農藥華西街上身喔」、「現在不缺錢不代表以後不缺錢」、「保留盈餘也要投資才能創造複利，但台積的錢積太快了」。

還有網友留言「這樣下去很多錢可能是無效率的放在定存不是投資」、「嫌低不要買啊」、「賺到的錢大部分都必須再投入以維持競爭力」、「還好台積電高層沒這麼短視近利」、「你只是在財報上看到一個時間點的現金，但人家蓋廠買設備那筆現金是不停在轉的欸」。