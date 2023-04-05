看書教「年輕能擔大風險」 他買0050+0051+00923卻被網吐槽

許多人定期定額偏好投資0050，不過有網友認為「年輕時可以承擔更多風險來換取風險溢酬」，因此打算除0050外再搭配投資0051、00923，0050、0051、00923資金分配為2:1:1。不過有網友認為00923的成分與前兩支標的重複性很高，不需要重複投資。也有不少人提醒「不一定年輕人都能承擔更大風險」。

一名網友在PTT發文表示，他除了投資大盤型ETF 0050外，想要再投資市值型ETF 0051和00923，兩者的風險溢酬都有機會比0050強勢，「0051相對0050波動較大，報酬也較高 00923則是因為未來低碳是大趨勢，怕0050的績效會被高碳排的傳產拖累 所以決定買00923，我的配置大概是0050:0051:00923為2:1:1」。

其他網友則留言「00923就看成低碳版的0050，可丟一些進去」、「沒什麼問題啊，你能堅持下去就好」、「你可以買一半 0050正2+00923 =0050+00923」、「923跟50、51重複不少吧，沒什買的必要」、「0050和00923應該可以變成 2: 2吧，因為你要追求比0050好的報酬啊，這樣才有得比較」。

還有網友留言「市值型都差不多啦，大盤漲就漲，跌就跌，看誰波動大」、「0050:0051=4:1這樣才對」、「推你0056。老字號、單張便宜、高股息讓你領的心安」、「年輕人能承受較大風險不是必然的」、「正2風險比0050還低耶」、「你如果金流不穩定，朝不保夕，再年輕也沒有風險承受力」。