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外資大減期貨多單準備「大逃殺」了？　分析師：確實跟大盤指數高度連動

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

外資27、28日貨多單都剩下四千多口，是不是要逃命了？

對此，浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音表示，外資在期貨市場多單的未平倉水位，確實跟台股大盤指數呈現高度的連動，持續出現期貨市場多單持續大減，甚至轉為淨空單的留倉，就要很注意了；若是同步在現貨市場也有賣出的情況，這樣子對台股的傷害就更大。

27日外資大減期貨多單，剩下4千多口，是不是要逃命了？

投資人看到外資突然大減多單，減少達8000口左右，剩下大概4000多口，算是這一兩個月以來沒有看到個水位。

距離上次最低大概就5000多口，所以4000多口的確會是會使人「震驚的水位」。

過去持續觀察還有市場上的投資人，一直把外資在期貨市場的動作，當成對台股、大盤指數最重要的參考，上次外資多單回到17000多口，台股就往上創了新高。

所以當市場上都有共識，就是外資在期貨市場多單的未平倉水位，確實跟台股的大盤指數呈現高度的連動

所以現在大幅降低多單，台股就出現了壓力，外資持續買進多單，然後大盤創新高，就指數而言外資是大獲全勝，這時候市場就擔心是不是外資大獲全勝的時候，外資就準備「獲利了結」

如果多單持續往下降，確實是要小心，因為就過去外資多單持續加碼代表看好台股，台股在修正完之後就有往上漲的機會，但當外資多單減碼的時候，台股也會在當下出現比較弱勢的震盪

現貨市場外資買賣超也很重要

除了看外資市場未平倉動作之外，在現貨市場外資的買賣超也很重要，當現貨與期貨外資都站在同步情況的時候，就代表主動型跟被動型的外資，通通站在同一個方向，這樣子對台股的傷害就更大

外資在現貨市場都站在賣方，這個時候如果就算主動型的外資在期貨市場多單持續加碼，能提供台股的也就是短暫不深跌，但是並沒有辦法阻擋盤勢持續往下，只是在做逢低加碼布局的動作來期待未來的漲勢。

外資回來在現貨市場做多的時候，且外資的期貨也持續在多單加碼，這時候大盤指數就會呈現仰角（往上）的進攻

提醒投資人注意，如果外資真的要大逃殺的話，那必然是期貨市場多單持續大減，甚至轉為淨空單的留倉，就要很注意了；萬一在現貨市場外資又開始在賣超，那就可以肯定在短線上面外資就是看壞台股

外資在指數上面的操作，多單留倉其實是很飄移不定的，要抓到連續性的趨勢出來，比如連續性的減碼多單，就代表態度較一致；若是現跟期貨不太同步，對於大盤指數相對方向就不會太明顯。

◎內容已獲 王董的大盤籌碼 授權，未經同意禁止取用轉載。

外資 台股 大盤 指數

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