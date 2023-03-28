ETF、股票「借券」爽當包租公！ 她試算：百萬本金一個月最高可有1萬收入

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，手中持有好多股票、ETF，比起放著不管，只要善用「借券」機制就有機會多賺一筆，甚至每月都可以領到利息，等於多了一筆被動收入。

以下為影音內容：

投資股市時，基本上有2大主要的獲利來源，一是「配息」相信大家都很熟悉，高股息、高殖利率在台灣屬於熱門顯學；二是「資本利得」也就是價差，這是最本質的部分。畢竟股票的成功心法就6個字「低點買高點賣」。

對每位投資人來說，終極目標都是希望能賺錢，除了上面這2種方法，其實還有一招，他出現歷史沒有很久，運用得好甚至可以每月領到利息，等於多了一筆被動收入，那就是「借券」機制，不論股票或ETF放著不管虧很大。

股票出借：借券

股票出借全名「有價證券借貸」簡稱為「借券」，名字聽起來有點可怕，跟借錢貸款有相關嗎？因為過去借券是跟券商借股票，到了2016年證交所推出新制度「雙向借券」，讓小股民有賺錢的機會，可以把躺在庫存中暫時沒有要賣出，或是長期持有的股票、ETF借給券商。

上圖可以得知，借券的機制裡面有三個角色，分別是股票持有人（出借者）、券商（中間人）還有借券人（想借股票的人）。

股票持有人：可以把手上閒置的股票／ETF出借，賺取利息收入。 借券人：支付借券費用後借到手，目的可能是放空、避險、套利等。 券商：負責搓合雙方，從中賺取手續費。

是不是跟租房子蠻相似的，有房東、仲介還有租客，現在只要庫存有股票，人人都可以成為股市包租公。

對股票持有人來說，借券機制等於多一份收益，出借期間遇到配股、配息權益不會受到影響（無法參加股東會），有券商當中間人也不用擔心股票不見（借券人需提供擔保品），加上利息「以日計算」（包含假日），收入「每月入帳」（每間券商會有所差異）真香啊！

當然若有需要可以隨時停止出借，把股票給Call回來。

100萬資產月賺1萬

聊聊大家最關心的部分，出借股票能賺多少錢呢？這會牽涉到「費率」你是股票、ETF持有人，所以可以在法定年利率0.1％～16％之間自由做設定，而每檔標的在市場的需求與供給都不一樣，成交是以費率低的為優先。

舉個例子，假設出借人持有100張AAA公司股票，股價是10元，總值是100萬元，決定出借股票賺取被動收入，結果全部都成功借出去，1年下來股價也很平穩，那麼利息最少可以賺1000元，最多能轉到16萬元。

不過上述有提到，借券要靠中間人，也就是券商會抽一筆收續費，普遍是出借收入的20％～30％。

以20％手續費估算，出借人運氣夠好的話，最高確實是有機會每個月加薪超過1萬元，不過這是最理想、最極端的例子。

實際上平均每個月領的錢會介於66元到1萬666元之間。

聽完例子，可以發現費率的設定是一門大學問，正常情況下，利率越低越容易借出，不過賺到的利息就越少，還要扣手續費；利率越高賺到的錢就越多，帶通常越難出借。

可以上證交所網站找靈感，在「歷史借券成交明細」頁面中，選擇資料日期就可以看到各種標的和成交費率，通常會輸入自己持有的股票，搜搜歷史行情做為定價上的參考。

借券資格

想加入借券行列很簡單，首先得有證券帳戶，台灣有68家可以選，滿3個月後就符合申請資格，再攜帶身份證明文件到分行辦理（身份證、第二證件、原留印鑑）。

不過現在已有不少券商提供線上簽屬「有價證券借貸同意書」服務，可以查查APP或直接問營業員。

至於委託方式，各家券商也都不一樣，傳統老派的要臨櫃或打電話，數位化做得好的用APP就搞定。個人都是線上點一點就能出借，這模式才適合上班族。

最後別忘了，手上至少要有1張（零股無法）上市上櫃的股票或ETF，單次出借期間最長是6個月（成交日起算），到期後可以在展延2次，可以中途召回，對方也能夠提前還券，而出借的的收入在報稅時屬於「租賃所得」。

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。