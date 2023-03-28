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85度C董娘賣股…美食-KY（2723）跌停！ 網喊「歷史題」：國巨教過了

聯合新聞網／ 綜合報導
美食-KY旗下85度C今年不僅重啟美國展店，也傳出將由西岸跨到東岸。記者林海／攝影
美食-KY旗下85度C今年不僅重啟美國展店，也傳出將由西岸跨到東岸。記者林海／攝影

上市櫃的董事若是大量出脫手中持股，必定會對股價造成不小波動，「85度C」母公司美食-KY（2723），解封之後近期股價大漲，但該公司3月24日盤後向台灣證券交易所申報董娘賣股3,463張，導致27日一早股價跌停，收盤來到141.5元，跌停鎖住重挫15.5元。

美食-KY在疫情解風之後，是受到相關激勵股價表現的個股之一，於2月間就最高衝至171元，上週五收盤價在157元，上漲8元，漲幅5.37%，股價在各均線之上。

美食-KY董事長吳政學配偶申報將以鉅額逐筆方式持股的3,463張股票賣出，以上周五收盤價估算，將有5.43億元的現金進帳，但也導致昨（27）日股價重挫，早盤以143元開出後遭摜殺到跌停141.5元鎖死，跌停及市價排隊賣單超過1,300張。

27日下午美食-KY公告，指出董娘持股轉主要目的是為 「引進國際長期投資人」，申報的賣出的張數也於3月27日（周一）上午9點全數完成轉讓。

消息一出讓許多《PTT》引起了鄉民熱議，「高點給你提示了」、「老婆先跑，知道的都知道」、「上一個老婆大賣股票的大家都知道發生了什麼事」、「董娘賣股重大訊號」、「國巨勸世」、「國巨教過各位了」、「全力空到下市」、「真的是送分題」。

2018年被動元件廠商國巨（2327）股價漲到1310元，當年EPS達80元，市場一面看好之時，國巨董座陳泰銘前妻卻在那時以盤後鉅額交易方式，轉讓出脫手中1.2萬張持股，之後國巨股價也直直落。

過度的漲價再加上景氣突然急轉直下，導致庫存暴增，再加上因為當年市況太熱，多數廠商都增加供給端的產能，最終面對的就是跌價，2019年被動元件廠相當慘烈，營收、獲利出現大衰退，國巨最低跌到203元。

今（28）日美食-KY開盤價格144.5元，最高146.5，對低143.0，均價則是144.6，統計時間截至9點32分。

85度C 國巨 老婆 PTT 董娘 EPS

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