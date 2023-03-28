快訊

等不到器捐只能等死？日本非法媒合海外器官移植

開槍擊斃狒狒疑雲重重獵人派出所身影曝光 警方出面說明了

獨／「全明星」男神賣命驚爆「廢了」 傷勢狀況曝光

陸半導體3倍薪搶人…看破「養套殺模式」！ 業內人士曝：已經走一波

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸官方有意擴大扶持中芯、華虹、華為等陸資半導體廠，相關指標陸企近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。歐新社
大陸官方有意擴大扶持中芯、華虹、華為等陸資半導體廠，相關指標陸企近期對台灣半導體人才展開新一波挖角。歐新社

大陸官方有意擴大扶持中芯、華虹、華為等陸資半導體廠，相關指標陸企近期對台灣半導體人才展開新一波挖角，透過「化整為零」方式，鎖定台積電（2330）、聯電等大廠製程與設備整合工程師，開出三倍薪資條件，引發PTT熱議，網友直言是「養套殺模式」，但也有業內人士透露「已經去很多人了」。

一名網友在PTT發文表示，「你各位一直說半導體光靠錢搞不起來，對岸現在來找人了，鎖定台積電，三倍薪是不是挺香？爆肝的地點從台灣變成對岸，不知道工程師願不願意？各位半導體高薪股神們怎麼看呢？」

其他網友則留言「人民幣比較香啊」、「很讚啊，有競爭力的薪資才會進步，不然被資方當狗」、「真的是3倍薪的話，很值得去賭一賭吧」、「300萬GG直接變900萬」、「我家人在XX電，他們同事去很多，不能明講而已」、「過去短時間撈個大錢也行」。

然而不少網友都不建議跳到對岸工作，紛紛留言「當年一堆被挖完後用一用就被丟了」、「去個幾年沒利用價值就丟了啦，殺雞取卵」、「去一年領三年的薪水之後黑掉沒有人敢用」、「壓榨完踢走，錢匯不回來，可憐」、「過去之後公司倒了還有辦法回來嗎？」、「看看武漢弘芯，都是騙局」、「賺一賺匯不回來只能被綁架在中國了」。

半導體 PTT 中芯 2330台積電

延伸閱讀

中興電（1513）股價要破百還能加碼嗎？ 專家「風險高」：看自己持有張數

遺產過了十幾年都繼承不了…因大伯嫌不夠！ 律師提「3種解決方式」

國際航商漲價 牽動貨櫃三雄

00924今起開始募集…美股熱門股全打包！ 專家：台股ETF能簡單參與

相關新聞

陸半導體3倍薪搶人…看破「養套殺模式」！ 業內人士曝：已經走一波

大陸官方有意擴大扶持中芯、華虹、華為等陸資半導體廠，相關指標陸企近期對台灣半導體人才展開新一波挖角，透過「化整為零」方式，鎖定台積電（2330）、聯電等大廠製程與設備整合工程師，開出三倍薪資條件，引發PTT熱議，網友直言是「養套殺模式」，但也有業內人士透露「已經去很多人了」。

加權指數過去19年報酬率是632％ 專家：指數化投資本金夠…未來都會財務自由

市場就是會波動，股價就是會漲跌，所以我們應該要想辦法掌握波動，學習從漲跌中賺到報酬，但這件事真的有這麼容易嗎？

永豐投顧：投信季底做帳 中小股有表現

面臨3月最後一周，投信衝刺作帳，投信認養的中小股及高價IC設計股已經連日走強，不過結帳過後，台股即將面臨長假，資金

瑞士信貸會是下一個矽谷銀行嗎？ 他：利空出盡…別隨意進場放空

繼矽谷銀行破產後，瑞士信貸又來添亂子！瑞信股價大跌，再度引發金融市場危機。

矽谷、瑞士信貸因債券翻船？暴力升息才是兇手…債券一定保本竟是迷思！

債券有兩個常見的迷思：「債券一定保本」、「股債平衡」...

股息只是左手配給右手？ 大俠「房東收租金」比喻：不隨意賣掉印鈔機資產

「股息就是左手配給右手？」是許多投資人的疑惑。 YouTube頻道《說書人 JK》影音中解說，存股達人「大俠武林」所出的書籍《股息cover我每一天》中把股票比喻成農夫和房東，收穫果實或拿到租金也不會輕易賣掉資產，更提到會覺得股息是左手配給右手的投資人，是因為只想在一次除息後，立刻賣掉賺取價差的心態，最後更提醒，要用閒錢投資，才不會錯過了完整參與市場的報酬機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦