陸半導體3倍薪搶人…看破「養套殺模式」！ 業內人士曝：已經走一波

大陸官方有意擴大扶持中芯、華虹、華為等陸資半導體廠，相關指標陸企近期對台灣半導體人才展開新一波挖角，透過「化整為零」方式，鎖定台積電（2330）、聯電等大廠製程與設備整合工程師，開出三倍薪資條件，引發PTT熱議，網友直言是「養套殺模式」，但也有業內人士透露「已經去很多人了」。

一名網友在PTT發文表示，「你各位一直說半導體光靠錢搞不起來，對岸現在來找人了，鎖定台積電，三倍薪是不是挺香？爆肝的地點從台灣變成對岸，不知道工程師願不願意？各位半導體高薪股神們怎麼看呢？」

其他網友則留言「人民幣比較香啊」、「很讚啊，有競爭力的薪資才會進步，不然被資方當狗」、「真的是3倍薪的話，很值得去賭一賭吧」、「300萬GG直接變900萬」、「我家人在XX電，他們同事去很多，不能明講而已」、「過去短時間撈個大錢也行」。

然而不少網友都不建議跳到對岸工作，紛紛留言「當年一堆被挖完後用一用就被丟了」、「去個幾年沒利用價值就丟了啦，殺雞取卵」、「去一年領三年的薪水之後黑掉沒有人敢用」、「壓榨完踢走，錢匯不回來，可憐」、「過去之後公司倒了還有辦法回來嗎？」、「看看武漢弘芯，都是騙局」、「賺一賺匯不回來只能被綁架在中國了」。