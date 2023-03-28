散戶習慣追高殺低又猜頭摸底？網曝4字才是真韭菜做法

股市操作不易，一般散戶若是跟風投資，很可能出現追高殺低、猜頭摸底的情況，最後慘遭套牢虧損。有網友好奇「散戶的習慣是什麼？」對此，其他人則直言「高買低賣」才是標準「韭菜」散戶做法。

一名網友在PTT發文表示，「有時常聽到股票評論節目老師有時會說『你們散戶總是追高殺低，跌的時候你們不敢買，等到漲了一段時間你們才在那邊追，結果套在山頂上』，可是有時又會說『你們散戶總是自以為聰明，總是想猜頭摸底，結果摸到大白鯊、接到刀子，接得滿手是血』這類的話，散戶究竟是比較喜歡追高殺低，還是猜頭摸底？」

其他網友則留言「高買低賣」、「藍燈殺股，紅燈追股」、「99%散戶都知道會跌的送分題當然是漲給你看」、「散戶都在做空」、「沒有計劃、沒有依據、喜歡事後論、貪心又懶惰」、「散戶的習慣就是笑別人是散戶」。

還有人留言「你看看那些跟著老師的下場如何吧」、「嘴散戶才顯得自己高大上，結果自己操作比韭還韭」、「怕輸錢賺一點點就賣，賠一大段安慰自己不賣不賠」、「高點貪婪低點恐懼」。