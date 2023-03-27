加權指數過去19年報酬率是632％ 專家：指數化投資本金夠…未來都會財務自由

最近有些朋友很替我們指數化投資人擔憂，萬一股災來臨，市值大幅減少，這樣怎麼應對退休，要是又遇上需要做大筆支出該怎麼辦？

先不論財務規劃這件事本來就不單純只是「投資」這個項目做好就可以，還有保險、資產配置...等等方式可以抵抗人生的波動風險。

我們先思考另外一種，「投資失敗」的風險。

有些人會覺得市場就是會波動，股價就是會漲跌，所以我們應該要想辦法掌握波動，學習從漲跌中賺到報酬，但這件事真的有這麼容易嗎？

附圖是去年台股所有上市櫃個股、ETF還有其他可供交易衍生性商品的報酬分佈。

可以看到在去年是正報酬，並且有打敗3％通膨的，大約是22％左右，也就是說，去年包含加權股價報酬指數，大約有近8成的都是投資失敗的；所以「想辦法掌握波動，學習從漲跌中賺到報酬」，這件事真的有這麼簡單嗎？

「Jet那是你太弱，明明去年趨勢就這麼明顯，當然是要做空才會大賺啊！」

嗯啊，說的真是太對了！但如果這麼簡單，為什麼去年有一大堆人賠錢，甚至從股市中休學回去上班？

2020、2021兩年台股加權股價報酬指數總共上漲了60%。

也就是說，本金一千萬的人，光這兩年就能得到六百萬的報酬，這還只是所謂的「大盤」，如果你是一個主動投資人，說不定還能賺比這樣多上許多。

如果一路做多兩年賺到不錯的報酬率，你真的會甘心在2021年底全數出清並且轉手做空？我知道一定有人會說強者我朋友就是這樣，或是「我就是這樣啊！」但這肯定是少數中的少數，而且是承擔極大的風險去賭上一把。

如果萬一去年不是大跌，而是又出現軋空行情呢？那賭錯的人又會面臨多巨大的損失？

「不是這樣！要做交易就是審時度勢，看錯就是要砍，要見風轉舵啊！」

是啊！我不否認每個時期都會出現成功的交易者。但你怎麼知道那個人就會是你？你怎麼知道耗費了大量的時間跟金錢以後，你會成功而不是從股市，甚至是從人生中畢業。

畢竟我沒看過指數化投資人因為投資失敗而家破人亡，但選擇走「交易」這條路搞到傾家蕩產的社會新聞卻層出不窮。

我不是要汙名化金融交易這件事，而是這件事本來就不那麼簡單。你不會因為看過幾本成功交易者寫的書，就能保證你去做個交易者會成功。如果這麼簡單就能做到，人人都是主動投資、交易圈的大神。那麼你所羨慕的超額報酬又會從那裡來呢？

如果去年光是傳統股債配置這種方式都會讓帳面出現極大的損失，你覺得所有做交易的主動投資人，又有多大的損失是你沒看到的？

別忘了，指數化投資人是不會頻繁交易的。主動投資的交易者所賺到的超額報酬，有極大部分是來自於其他也是進行主動投資的交易者所貢獻。

指數化投資人確實無法避開市場波動的風險，但正是這些波動風險才能帶進未來巨大的複利報酬。只要你願意長期待在市場，並且持續投入市場。

來補充一下，加權股價報酬指數在過去的十九年多，報酬率是632%。

也是說如果台股有一檔追蹤上市所有股票的指數ETF，在十九年前把資金投入以後，除了股息再投入之後什麼都不要做。就能有這麼好的資產增長。

這十九間股市可從來不缺乏各式各樣會讓資產腰斬的風險。但只要堅持投入市場，你不只沒讓資產腰斬，甚至還賺上一大筆錢。

指數化投資沒有什麼厲害的招式可以幫助你趨吉避凶，低買高賣去賺到超額報酬。但是指數化投資卻是一種可再現、可複製，並且報酬無差異化的投資方式。

在這裡沒人是大神，但採用這種方式並且相信投入足夠資金的人，未來都會變成財務獨立、財務自由的夥伴。你要追求成為鶴立雞群的交易圈大神我不置可否，但你該想想萬一失敗了怎麼辦？

或許你現在年輕有本錢失敗，但再給你十年就一定會成功嗎？如果十年後你還是沒成功，到時候職場回不去，手上也沒多少錢。女朋友早就離你而去，你只能在敦化南路的豪宅前發傳單。這樣真的好嗎？

交易圈不是都強調「風險控管」，那你有想過萬一投資失敗，你的人生風險要怎麼面對嗎？

通通都做指數化投資沒辦法讓你快速致富，但不會讓你的人生失敗。或許有一天你得面臨賣股來資助家人的醫藥費。但至少你還有一大筆錢可以救回你的摯愛啊！要是你的投資失敗了，你連拿出醫療費的能力都沒有。

你真的要拿那種微乎其微成為交易大神的機率來賭上家人的健康？除非你原本家裡就有本錢讓你賠錢學經驗，或是你不必靠自己的雙手為家人的未來幸福打拼。

不然千萬不要把交易（包含主動投資）當成你退休、財富自由的唯一操作、資產配置方式。

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