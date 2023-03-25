永豐投顧：投信季底做帳，中小股有表現

「股息就是左手配給右手？」是許多投資人的疑惑。 YouTube頻道《說書人 JK》影音中解說，存股達人「大俠武林」所出的書籍《股息cover我每一天》中把股票比喻成農夫和房東，收穫果實或拿到租金也不會輕易賣掉資產，更提到會覺得股息是左手配給右手的投資人，是因為只想在一次除息後，立刻賣掉賺取價差的心態，最後更提醒，要用閒錢投資，才不會錯過了完整參與市場的報酬機會。

2023-03-23 16:00