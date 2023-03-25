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永豐投顧：投信季底做帳，中小股有表現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

面臨3月最後一周，投信衝刺作帳，投信認養的中小股及高價IC設計股已經連日走強，不過結帳過後，台股即將面臨長假，資金

將處觀望態勢。永豐投顧說，短期操作並留意下次市場情緒冷卻布局時點。

3月22日美國聯準會(Fed)決議升息1碼，終點目標利率定在5～5.25％，暗示下次再升息1碼，雖然高利率將維持較長時間，惟下次FOMC會議召開是在5月3日，且當次會議不會公布點陣圖，故4月升息議題焦慮暫時解除。在當下美國地域性小銀行發生流動危機下，料想Fed官員將不會在此期間發表鷹派言論。

永豐投顧表示，4月10日上市櫃公司將公布3月營收，中旬過後將公布第1季財報，4月14日台積電(2330)及大立光打頭陣率先公布季報，由於2022年基期高，根據Bloomberg預測，第1季季報將年減35％，留意3月營收及第1季季報不佳，使股價出現修正；美股超級財報周亦於4月中下旬開始，可留意財報公布後的市場反應，對第1季季報失望而產生賣壓，還是偏向看中第2季展望，可先觀察3月29日美光公布財報後市場反應。短線操作投資人可趁本周個股股價拉高獲利了結，長線投資者則可等待季報出爐後逢低布局。

短線美國及瑞信銀行流動性危機解除，美股反彈，台股日KD修正完畢由低檔黃金交叉向上，配合投信季底作帳，短線熱度持續升

溫，惟展望4月，4月3～5日台股休市，預期下半周資金觀望，4月中下旬將揭露第1季季報，預期季報不佳將導致股市降溫。

美國聯準會 財報

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