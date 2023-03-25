瑞士信貸會是下一個矽谷銀行嗎？ 他：利空出盡…別隨意進場放空

【撰文・跟著Yellow！學外匯！！】

繼矽谷銀行破產後，瑞士信貸又來添亂子！瑞信股價大跌，再度引發金融市場危機。

Y大在上次矽谷銀行倒閉風波的文末及留言處有提到投資者須注意的兩件事情：

從矽谷銀行到瑞士信貸，都能看成是美聯儲暴力升息的餘波盪漾，一年之內升息8次，升了18碼，這是世紀大事，一定會有事 加密貨幣銀行倒閉 V.S 矽谷銀行倒閉之差異性

那這次瑞信銀行事件，會對於世界總體經濟造成什麼影響？

一句話重點就是：「瑞信銀行是大到不能倒 還是大到不能救？」

為什麼要這麼說，因為這和矽谷銀行事件類似，所有銀行都害怕客戶情緒崩潰去擠兌，此時有沒有央行或相關金融機構救助就是關鍵，否則雷曼兄弟事件勢必會再重演（下圖供參考）。

瑞信銀行怎麼了

全球巨富喜歡與瑞士的銀行往來，這些機構素來處事謹慎，但在背負這樣的聲譽之下，瑞士信貸的失敗，若要從頭說起，包含它未能阻止毒品集團洗錢、捲入莫三比克貪腐案、前員工和高層牽涉間諜醜聞，以及客戶資料外洩媒體。

它也牽連名譽掃地的金融家格林希爾（Lex Greensill）和「Archegos 資本管理」（Archegos Capital Management）爆倉事件。

這一切都凸顯了「瑞信的問題不在於風險管控不力，而是完全沒有風險管控」。這促使客戶用腳投票，直接出走。

客戶對瑞信銀行的不信任

出於對財務狀況的憂慮，2022年的最後三個月，客戶提領相當於1000億美元的資產，且即便瑞士信貸已從股東獲得40億瑞郎注資，客戶今年依然持續撤離。《金融時報》3月初報導，美國投資公司 Harris Associates 出清瑞士信貸全數股份，結束20年持有瑞信的生涯。

瑞士信貸執行長科納（Ulrich Koerner）持續致力挽回投資人信心，種種努力在今年一月似乎有斬獲，存款終於出現淨增加。

但3月9日，美國證券交易委員會對其年度財報提出質疑，迫使瑞信延後發布。然後，美國的矽谷銀行因缺乏多元性的投資以及不斷升高的利率，終於撐不住倒閉。投資人開始拋售一切與存款可能有問題的銀行，瑞士信貸當然也在投資人的警覺雷達中。

股價暴跌導致財務危機暴露

瑞信曾是華爾街的巨頭，但近幾年連番出現重大紕漏，造成商譽與獲利雙殺，多名高階主管被迫下台。去年10月，瑞信啟動激進改造計畫，裁掉9千名員工，同時拆出投資銀行，專攻財富管理。

因應改造計畫所需，瑞信進行增資，自稱是沙國第一大銀行的沙烏地國家銀行同意參與，在40億美元的增資額度中吃下15億美元。

故今天瑞士信貸的股價暴跌就是因為最大股東沙烏地國家銀行（SNB）基於監管和法定因素無法進一步注資。在瑞士信貸的募資時期，沙烏地國家銀行以14億瑞郎取得瑞士信貸9.9%股份。但事實上，幾個月來，持股已經賠掉5億多瑞郎...

股票遭到拋售，導致瑞信的股價暴跌，露出其財務危機的表相，才爆發了這次大事件的主因。

注意！近期銀行倒閉風波都跟不斷升高的利率相關...

其他需注意的是，銀行股股災已有蔓延之勢，包括法國巴黎銀行、法國興業銀行、德國商銀與德意志銀行等歐洲大型銀行股價全倒，跌幅深達8％到10％。

瑞信會不會是下一個矽谷銀行？

瑞信雖然營運不佳，但是身為全球系統重要金融機構，比起美國的矽谷銀行更是受到嚴格的金融監管，短期內發生倒閉或者儲戶無法請款的機率較低。

且從資產流動性來看，瑞信擁有35%資產可以快速變現，矽谷銀行只有20%；從負債端來看，瑞信負債比重長期借款比例較高，短期還款壓力也較低。

瑞士信貸股票週三暴跌至歷史低點之際，引發了對全球銀行業危機的新擔憂。瑞信銀行接受了其央行的提議，向瑞士央行借款多達500億瑞朗加強其流動性。

金融時報則指出，瑞信擁有足夠的資本，甚至對沖掉了持有到期證券的風險，流動性覆蓋率今年以來也穩步上升至平均150%。

金融專家普遍認為瑞信破產之說，屬言過其實。普遍認為 CDS升至逾250點，反映「市場開始有危機，但是未至於要擔心倒閉危機的程度」，一日數值未超過四位數，尚未需要過分擔心。

「希臘的CDS曾經升至數千點水平，甚至過萬水平，不過現時希臘都未見破產」。

CDS全名叫Credit default swap，中文稱為信用違約互換交易，在信用違約互換交易中，違約互換購買者將定期向違約互換出售者支付一定費用(稱為信用違約互換點差)，而一旦出現違約，違約互換購買者將有權利將債券以面值賣給違約互換出售者，從而有效規避信用風險。

舉例而言，A借錢給B，並向C購入CDS，對A而言，購買CDS可降低風險，只要B不發生信貸違約事件，C可以定期收取費用，增加收益，但B如果發生違約，C便要向A賠償合約的保額，面對損失。

結論

從上述文章中可以充分看出，瑞信銀行還不用特別去考慮大到不能倒或是大到不能救的程度，這點也可以從日前瑞日線圖中窺知一二，消息公布後，雖有跌幅，但在瑞士央行宣布出手拯救後，利空出盡，已回漲，夥伴們可別隨意進場空阿！

作者：跟著Yellow！學外匯！！

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：瑞信銀行是大到不能倒 還是大到不能救?!