矽谷、瑞士信貸因債券翻船？暴力升息才是兇手…債券一定保本竟是迷思！

【撰文・張仲華】

2023/3/22聯準會準備升息，但是市場上還在收拾銀行倒閉的殘局，SVB、瑞士信貸接連破產，聯準會的暴力升息被視為銀行倒閉的主因，許多金融大咖紛紛呼籲3月停止升息，但是通膨數據仍嚴重，才剛發表鷹派宣言的鮑爾會妥協嗎？不管如何，近期美股、台股震盪不已。投資人能用什麼方式保護資產呢？

想減少資產的波動性，別忘了債券。債券是什麼呢？投資人把錢借給公司或政府，借給公司就被稱為公司債，借給政府就被稱為公債，但是債券一張，通常動輒一百萬元左右，因此我們比較適合參與債券ETF，與真正債券大致相同，假使你買了00720B，全名為「元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金」，元大投信會幫你購買一籃子的20年以上公司債，且不用擔心到期問題，若A公司債年限低於20年，就會賣出並買進20年以上的公司債。

為何要買債券？債券不同於股票，當公司倒閉時，賠償順位會優先於股東，而且債券ETF報酬可以預期，具有穩定配息及波動小的優勢。

想買債？除了債券ETF，還有「債券型基金」。

網友問：「如果債券真的這麼好，為何矽谷銀行因為債券而倒閉呢？」，矽谷銀行本身持有超過1億美元的政府公債，它持有「長期」債券，當存款戶擠兌時，難以「立即」拿出錢，因為長期債券流動性稍差。其次是暴力升息，使長期債券價格下跌，矽谷銀行承受大筆投資失利。債券沒有問題，矽谷銀行的問題是「流動性」。

債券ETF有很多種類，挑選首重「安全」，既然債券是借錢給他人，最怕的就是借錢的人不還，即為「違約」。「信用評等」是協助投資人分辨債券是否安全的機制，分成投資等級、非投資等級，投資等級債券是BBB–AAA等級的債券，風險、違約機率都較低，台股的債券ETF，如00720B、00751B、00679B，多是投資等級的債券。而美債ETF，如SHY、LQD、TLT等，甚至有評級A級以上。從下表可知，投資人佈局美債ETF，能以更便宜的價格與費用買到相同的產品外，甚至有機會領取更多股息。

債券ETF的錯誤迷思：保本、不賠錢、股債平衡有網友問：「債券絕對不會賠錢嗎？」，當然不是。近期瑞士信貸的AT 1（應急可轉債）違約超過1,000億美元，許多持有可轉債的投資機構認賠殺出。債券有許多花樣，例如：高收益債券、新興市場債券、應急可轉債，通常這類債券都宣稱潛在「獲利很高」，但事實上這些債券風險很高，信用評等很低，即使安全如債券，選錯種類，也可能大賠。

債券有兩個常見的迷思：「債券一定保本」、「股債平衡」，首先債券ETF有可能不保本，可能「賺了利息、賠了價差」，因為債券ETF沒有到期日，所以賣出日的價格波動，可能大幅影響你的損益，不過這可以透過定期定額攤平成本來解決。其次，股債不一定平衡，過去股跌債漲的情況已不復見，疫情以來多次出現股債雙殺，許多人紛紛喊出持股100％的說法。但是筆者仍建議，透過資產配置，同時持有股票與債券，能安定身心，不是每個人都能接受資產少了50％。

資產配置建議：股債這樣配最穩健。債券ETF適合每個年齡段的投資人，以10年為一個區間，當你20-30歲，債券ETF可配置1、2成；30-50之間，債券ETF部位可提高到3成；50歲以上可以將債券部位提高4～5成，隨著年紀上升，透過更穩健的資產配置，安心迎向退休生活。

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