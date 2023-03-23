股息只是左手配給右手？ 大俠「房東收租金」比喻：不隨意賣掉印鈔機資產

「股息就是左手配給右手？」是許多投資人的疑惑。

YouTube頻道《說書人 JK》影音中解說，存股達人「大俠武林」所出的書籍《股息cover我每一天》中用把股票比喻成農夫和房東，收穫果實或拿到租金也不會輕易賣掉資產，更提到會覺得股息是左手配給右手的投資人，是因為只想在一次除息後，立刻賣掉賺取價差的心態，最後更提醒，要用閒錢投資，才不會錯過了完整參與市場的報酬機會。

以下為影音內容：

農夫與房東

如果你是一個農夫擁有一個價值3萬元的果樹，好山好水細心栽培後能夠生出價值3千元的果子，此時這棵果樹含果子總體的價值約3萬3千元。

農夫賣出果子收割3千元，並且細心照料果樹，期待明年後年果樹繼續結果。

如果你是一個房東，公寓一間現值3千萬，每年可收90萬元的租金，房東跟租客約定好在9月初，一次收齊整年度的房租。

隔年8月底的時候，假設公寓增值到市價3200萬，再加上要收租的租金90萬元，總體的價值是3290萬元；到了9月初房東收到了租金，公寓的價值依舊還是3200萬元，這時候會說房東收到的租金「只是左手換右手嗎？」應該是不會。

以上兩個故事，如果還沒考慮到隔年可能因為果樹的多產增值、房價價值的上升，倘若把這些因素考慮進去，恐怕整體的收益還會更多。

不隨意賣出印鈔機 如同長期持有好公司的股票

果樹和房產都是印鈔機，農夫和房東只要不缺錢，基本上是不會隨意賣掉「印鈔機資產」

透過這兩個簡單的故事就可以明白，為何參加除息不是左手換右手？摘完果實但果樹還在，收了租金後房子也還在，而股東領了息就是每年公司賺來的獲利。

認為股息只是左右換右手，通常都只是想要參加一次除息，並且在除息後就立刻想要賣股的投資人，才會有的心態。

左手換右手的方式如果成立的話，對於中信金（2891）來說，假設19元買進，每年配息1元，難道19年後中信金會因為每年除息導致股價歸零嗎？

股價減去除息的措施，只是為了確保在除息日前後買股的投資人擁有一致的權益，除息之後股價會漲或跌，就看市場的機制，回到市場認為它應該有的股價水準。

所以就算是除息前一天才買入的投資人，在除息後遇上了貼息也不要緊張，那是因為尚未參與到完整的市場報酬，貼息是很正常的事，接下來只要慢慢的等待就好，專心生活、生活，好好睡覺，按時吃飯，獲利結構良好的公司就會自動填息。

而早已布局好幾年的長期投資者，早就搭上優質公司獲利所推動出的複利列車，根據個人持有的成本計算，立馬填息或者提早填息，都是輕輕鬆鬆簡簡單單。

所以如果認為股息是左手換右手，堅持不願參加除息，那就只能靠著做價差來賺錢了，必須能夠做到「低檔買進、高檔賣掉、低檔順利再買回來」才能確保順利賺到價差。

記得利用閒錢投資 才能參與完整的市場報酬

一個不留神，假設將原本手中持有的500張股票賣掉，但賣出後市場價格又上漲，讓實質購買力下降，再回頭買進的時候，可能同樣的價格只能購買487張左右。

正確的投資方式就是參與完整的市場，看到現在的價位已經不錯，依然不敢下手，那要怎麼做好價差；左手不先伸出來，明年要如何換到右手去呢？

大盤指數的上上下下，凡人無法預測，但是千萬要記得一點，就是市場雖然有空頭和多頭之分，但只要耐心持有好公司的股票，市場就會給投資人完整的報酬。

所以想要在投資市場上賺到錢，務必要有持有5年股票以上的準備，但也只能算短期，真正的長期投資者應該要算15或30年以上的眼光來佈局才可以。

所以才會說投資務必要用閒錢，因為夠閒，才能等出獲利、也不會讓人有壓力，遇到空頭的時候，才不會因為缺少現金流而被迫砍股，更慘的是被迫砍在阿呆谷，或是在迎接多頭的時候，因為缺乏現金流，而被迫賣出股票，導致無法參與完整的上漲行情。

◎本文內容已獲 說書人 JK 授權。