「港湖女神」高嘉瑜持股大公開！網笑：航運和鋼鐵是被套嗎？

監察院3月21日發布最新廉政專刊，公開公職人員財產申報，「港湖女神」立委高嘉瑜手上股票也曝光，她持股23檔，其中有6張台積電、聯發科2張、環球晶3張、晶心科2張，以3/22收盤價來算，光4檔高價股市值約740萬元。PTT網友熱議，「航運和鋼鐵是被套嗎」。

立委高嘉瑜財產申報中的持股明細。圖擷自監察院廉政專刊

另外，高嘉瑜手中也有「航運股」萬海6.3張、陽明20張、台驊投控10張。「航空雙雄」長榮航40張、華航40張。另外還有不少鋼鐵股，中鋼10張、春源20張、中鴻20張、大成鋼60張、大國鋼20張。高嘉瑜還有聯電10張、台亞500股、 聯發科2張、瑞軒2.6張、頎邦5張、力積電10張、志超10張。她唯一持有的金融股是元大金42.8張，也有兩檔老牌ETF，10張元大台灣50及20張元大高股息。至於面板股，友達、群創，都只剩零股。

高嘉瑜前年財產申報持有21張台積電，去年只剩2張，今年則又見變成6張。存款的部分，高嘉瑜共有403萬2190元，至於現金有59萬元，名下還有1筆位於內湖、價值3280萬的房產。債務的部分則有購置不動產的2624萬。

網友看完持股笑問，「持股內容看起來就有人指點」、「標準的菜籃族，買一堆不如買ETF」、「其實很少耶，她很早出社會」、「房子還在貸款？太有良心的立委」、「23檔是要組高嘉瑜ETF喔」、「太窮了吧！股票現金才七百多萬，加房產淨額。總資產還不到一千五百萬」、「高嘉瑜的前男朋友股票大賺六千萬」、「這些持股根本專業韭菜」、「搞總價額341萬，但市價近2000萬」、「原來真的人人水手跟鋼鐵人」、「鋼鐵，晶圓代工，海運，各集中到一家就好了，買那多給自己找麻煩」。