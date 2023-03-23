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若聯準會不升息就是利多？網搖頭：同樣崩…「這降了」才會噴

聯合新聞網／ 綜合報導
有投資人詢問「Fed不升息算是利多嗎？」路透
有投資人詢問「Fed不升息算是利多嗎？」路透

聯準會Fed）貨幣政策會議（FOMC）在即，市場觀望升息趨勢。有投資人詢問「Fed不升息算是利多嗎？」其他網友則認為「如果真的不升息，美股創新高應該指日可待」，也有人擔心「不升息會崩，一碼最好」。多數人都不認為不升息等於利多，還有人直言「通膨真的降下來才是利多，不然現在不升未來也會升」。

一名網友在PTT發文表示，「如果這次不升息，以下有主要兩派，利空派，不升息不就是驗證了目前美國金融業還有未爆彈，一定引發恐慌。利多派，金融體系安全穩健，矽谷銀行、瑞士信貸都是單一個案，噴一定噴。不曉得大家怎麼看這次如果不升息對股市的影響？」

其他網友則留言「這次升不升都不是重點，未來還會不會有東西炸開才是重點」、「開完小崩後面狂噴，好幾次都這樣演」、「現在根本沒人猜得準啦」、「短多中空，五六月可以開始加倉多頭」、「繼續炸開的機率高達87%，但是還是續漲」。

還有網友留言「如果真的不升息，美股創新高應該指日可待」、「升一碼兩邊都有交代，反正怎麼開都是噴」、「短線一定噴」、「已經利空出盡了，不升息只會噴更大」、「不升息，大概先噴一天，隔天越想越不對勁就崩了」、「目前噴的機率高」、「等降息才算利多出盡吧」。

美股 Fed 通膨 聯準會 PTT 升息

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