大多頭時代來臨？他問「還有什麼利空」 網指1關鍵時機

2022年受到通貨膨脹、烏俄戰爭、新冠肺炎等多重因素影響，投資大環境景氣不佳，不過有投資人表示，「Fed升息腳步暫緩，疫情跟戰爭都沒人在乎了，是不是要開啟大多頭時代了？還有什麼利空嗎？」其他人則指出1關鍵時機到了，才是利空的時間點。

一名網友在PTT發文表示，「Fed升息腳步暫緩，2022最大鬼故事也終將歇息，疫情沒人在乎了，戰爭沒人在乎了，通膨沒人在乎了，是不是能夠確定接下來的走向即將開啟大多頭時代，空軍的野望也沒有最後希望了？還有什麼利空嗎？」

其他網友則指出利空時間與散戶有關，紛紛留言「散戶買入就是利空」、「空軍回補就是最大利空」、「利空就是等散戶進場，還沒進場就沒利空」、「小台散戶做多就是利空」。

還有網友留言「沒有利空就是最大的利空」、「最大利空只剩美元信譽崩盤吧」、「做多真的很難輸...做空真的慘」、「沒有，今天先進場卡位了，不然來不及上車」、「利空的作用就是誘空啊，誘空完再直接嘎爆空單」、「沒有利空就是最大的利空，等主力開始跑你還搞不清為何跌」。