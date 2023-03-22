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「為什麼你應該買債券ETF？」他：殖息率很好…5％以上

聯合新聞網／ 方格子
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

【撰文・小股東】

為什麼你應該買債券ETF

2023年的今日，債券投資火熱，為什麼呢？因為「債券殖息率很好」，好到可以達到5%以上；好到可達到一般投資人認知的「不錯的殖利率」。

投資專家總會教我們要分散投資才能分散風險，就資金面而言股巿和債巿即存在相對性，也就是說單純考量資金流動性，合理會發生股巿低靡時資金會往債券巿場流動，反之亦然。所以就衍生出了投資股債比，什麼股債64比之類的概念。

筆者也是此款觀念的認同者，於是乎在多年前就想著「買債券」這件事。可惜了，在2018年前買債券最方便的是《債券型傳統基金》，這種把賺取的那麼一小點利息都送給基金經理人的事情，我是受不了的。

終於在2017.01.17元大美債20年ETF在台灣櫃買巿場出現了。隨著債券ETF化，一般投資人終於可以很方便地把債券規劃在投資組合裡了。

這些債券ETF開始逐步在台股巿場被熟悉。但未曾熱賣，原因無它，就是殖利率不吸引人。在2018~2021年間美公債類ETF殖利約2%~2.5%，投資級公司債ETF殖利約3%~3.5%，這對台灣投資人而言太少了。

再者ETF內扣費用問題。ETF的低費用，已然是ETF的絶佳優勢了，但債息真的太低了，讀者們試想3%的債息再扣掉0.3%的ETF內扣，0.3%看似低廉，它卻吃掉你10%的利潤呢!! 並且是持有期間持續啃食你的利潤。

於是乎，為了不讓這微薄的債息再被ETF經理人吃掉，在2018至2022期間，筆者最後仍決定分別買入不同公司發行的債券。我可以買微軟、蘋果、波克夏的債券，也可以買美國短年期國庫券，證券公司和銀行都有賣。

這種投資方法其完美的優勢乃在於：可靠且定期的現金付息及到期償還票面價，持有期間無經理人費用，適合持有到期，並且收息不會就源扣稅（美國的利息稅率30%，是很傷財的喔）

那這種交易的缺點何在呢？它的確點確實是令一般投資人難以承受的。

第一交易限制：美債面額多為100美元，最小交易額100單位或1000單位(一萬美元或十萬美元)

第二可選擇性不多：很多債券只開放專業投資人購買，一般投資人是被拒的

第三：雖然單體公司債持有期間無經理費用，但交易採議價搓合方式，往往存在1%~2%，甚或更高的買價價差。

概言之，單體公司債，這種在次級巿場無法碎片化交易的商品是無法得到有效性推廣的

隨著美國遭逢通膨而啟動激烈的升息策略，債息貼近基準利率，使得債券ETF的殖利率高漲，在台灣已然成熟的債券ETF此時正好很適合投資人納入投資組合。

你應該投資債券的最主要原因: 風險很低，勝率很高

大家都知道80/20法則，不論你認不認同，確實大部份股票投資人沒有膁到股票交易的價差，甚至看去整個大盤真正盈利很好的也只有比例不高的公司（或許20%吧，也符合80/20）。其它80%公司就是安全的活著，能穩定配息。投資人就很欣慰了。

但投資債券的角度則不同，債券ETF投資一籃子債券，總資金部位很大，對操作調節性或者違約率的承受都有足夠的耐受度。我們可以短期投資，投信公司則追蹤指數長期持有。投資人只要抓好成本線，殖利率相對可被預期。明確你的目標是領息，持有債券 ETF獲取穩定息殖的機會就不會同股票巿場80/20法則，而是反著來20/80（80%都是賺錢的）甚或遠遠高於80%的機率是可以符合預期的。

懶人投資，現實面來看並不合理。可以簡單投資，但閉著眼投資，懶人都能賺大錢，這世界怎會有窮人呢! 不過分散風險則是亙古不變，經的起時間考驗的硬道理。昨日的低風險優質金融股，今日都能變成燙手山芋了，我們又豈知災難和明天那一個會先來臨呢！

以上分享於2023.03.20

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：為什麼你應該買債券ETF

債券ETF 殖利率

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