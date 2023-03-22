台股反彈能持續下去嗎？ 分析師曝「三關鍵」：看這指標就好根本免猜

台股21日開高走高，金融股反彈，加上汽車股、百貨股等上漲，大盤指數終場收在15,513.45點，上漲93.48點，成交量2,201.96億元；三大法人賣超6.38億元。

台股的反彈是否會繼續下去呢？浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音分享，他認為有「三個關鍵」：分別是「美股能否繼續漲」、「外資在期貨市場的態度」、「用技術面判斷」。

以下為影音內容：

台股這幾天出現反彈 還能繼續往上嗎？

還能不能繼續往上，基本上有三個關鍵：

1.美股能不能繼續漲

美股能夠翻多往上漲，那當然就能夠帶動台股。

2.外資在期貨市場的態度

3.看技術面

技術面要能夠在短線，形成一個短線轉強翻多的一個型態，只少要把月均線跟十日均線突破，才能形成所謂「三陽開泰」。

才可以繼續往上漲，去挑戰前面最重要扭轉趨勢的一個空方缺口的壓力。

但與其預設會不會突破均線或會不會去挑戰缺口壓力，這樣太累了，在反彈的過程當中，其實不用去猜何時會結束或者到什麼地方就遇到壓力，只要注意五日均線，後續三天都站在五日均線之上，且持續反彈。

即便3月20號有出現回檔震盪，但還是有繼續守住五日均線，所以21號就繼續往上漲了。

最簡單觀察台股這波反彈重要一條均線，目前就是五日均線，只要沒有跌破五日均線，就算月均線沒站上，搞不好之後就會站上，只要守住五日均線，就代表反彈持續。

反過來說，這一波的反彈什麼時候結束，根本免猜，只要觀察什麼時候跌破五日均線，那代表反彈結束。

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