只買這銅板股就狠甩大盤 高手「簡單一招」超猛賺爛了

2022年底台股跌破萬三，嚇趴一堆散戶紛紛減碼空手，不過，有一小股民從2021年重本拿出200萬元，只買進一檔筆電代工大廠緯創（3231），從慘套27萬，到今年出貨兩波共賺74萬元，他的獲利方式就是「一動不如一靜不換股」。

該股民於PTT發文表示，2021年投入2百萬元，只買緯創共68張，成交均價30.2元，虧損27萬、報酬率-13%，「這一趟買的時間跟分配的量都不好，所以在帳面解套以前就調整策略為參加2022年除息，拼張數領錢」，並在今年1月轉盈出了一趟共61張進帳21萬元，報酬率12%。

用此操作方式反而讓他發現，比較沒有心理壓力，他表示，最近看到不少人是換哪支就輸哪支，「那乾脆一動不如一靜不換股，個股容易被空頭趨勢破壞型態，所以也不必作啥多餘的分析，化繁為簡事半功倍就好」，更推算2022年沒意外的話自己的績效狠甩大盤。

重新調整策略後8個月，第二趟抱了1年1個月，今（21）日了結緯創74張賣在37.3元，又賺了53萬元、報酬率23.9%。其中68張已參與去年除息，股民忍不住喊「遲來的紅包啊」、「懶%快捏爛惹」，也分享後續會以低基期標的為主優先再投入，例如他前一趟抓緯創回落至低於賣出價後，分批買回再作下一趟，「幸運的話在除息前抓到一波甚至參與2022年除息」。