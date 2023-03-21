中華電（2412）差點賣掉全換金融股！ 達人：股市崩更要持續「這樣做」

前陣子有一位大大，他長期存了很久的中華電，不過因為看到金融股當時漲勢很好，想要把中華電賣掉，換成金融股，他問我這樣可行嗎？

那時我回答說，中華電的營收穩定且股價波動平穩，相較於金融股來說，是比較適合不去在意股價，只想穩穩領股息的投資人。

不過他如果想要換成金融股，一邊賺價差、一邊領股利也是可行，但不要直接賣掉中華電，先存錢繼續等待金融股出現好價格再來分批買就好。

這位大大今天再次跑來跟我分享，從那時到現在，金融股剛好遇到許多利空，股價也下跌不少，還好當時沒有衝動把中華電賣掉換去金融股，不然就會變成買在高點了…

股價下跌對價值投資者而言不一定是壞事，不過還是要提醒一下，最近金融股可能因為矽谷銀行倒閉事件、瑞士信貸事件，我擔心也有一些大大會有類似的想法，反過來賣金融股，換去買入其它的股票上。

這樣換股操作有點追高殺低的感覺，不管是電信股還是金融股甚至是其它股票，投資股票的重點，都是必須要分散價格、分散成本，來讓投資的成本平準化，要是一次性賣掉又投入到另一檔股票，這樣成本大量集中在某一個價格，長期的風險會比較高。

所以重點不是到底買哪個好或是要換成哪個，而是要擁有好的平均成本，在買股票時（就算存股也是），都一定要先進行估價，從長期合理的價格開始買入，整體成本也會便宜，分散投入留現金在手，才有撿便宜的機會，就算遇到大環境的危機，帳面上也不至於有太大的虧損影響心情。

不然其實用定期定額投資ETF也是很不錯的選擇（但價差方面的表現還是會取決自己選擇的ETF類型），因為ETF是一籃子的股票，包含了許多產業和許多公司，就算某個產業或某間公司發生重大危機，受影響的比例也會很低，而ETF跟個股不同，可以不用估價就開始定期定額了，但我常說的就是必須要有存10年以上的決心，無論股市崩盤、ETF大跌都要繼續存，持續買不要急著賣，這樣長期資產才會慢慢成長喔！

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